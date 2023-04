Freeport Lisboa e Vila do Conde Porto Fashion Outlets com os melhores resultados de sempre

O ano de 2023 está a revelar-se de crescimento para os Freeport Lisboa Fashion Outlet e Vila do Conde Porto Fashion Outlet. De acordo com a Via Outlets, empresa que detém aqueles dois espaços, os dois centros comerciais cresceram 24% em vendas de marcas nos primeiros três meses deste ano, em comparação com o período homólogo.

Em comunicado, a Via Outlets afirma que no primeiro trimestre deste ano "se voltaram a registar os melhores resultados de sempre de vendas nos centros". "As vendas das marcas presentes nos centros cresceram 24% no Outlet de Lisboa e 23% em Vila do Conde face a período homólogo de 2022", detalha a empresa.

Em uníssono com as vendas, também o número de visitantes aumentou: ambos os centros receberam em média mais 15% de visitantes, em relação a 2022. No entanto, e em comparação com o mesmo período de 2019, o número sofreu uma quebra de 8%, nos dois outlets. "Quebra essa largamente compensada pelo aumento de compra média na ordem dos 30%, por comparação ao mesmo período de 2019", garante a Via Outlets.

"Temos razões para estar otimistas e confiantes com 2023. Estes números reforçam uma contínua resiliência da oferta Outlet que parece assumir-se cada vez mais como uma opção válida que concilia qualidade e durabilidade a boa oportunidade de preço, também para os portugueses que têm visto o custo de vida aumentar em todas as frentes", diz Jorge Pinto Fernandes Portugal Business Director da VIA Outlets.

O regresso do turismo, após os condicionamentos da pandemia, também está a impactar o crescimento dos números. No ano passado, e a acrescentar aos turistas da Europa, aqueles equipamentos foram visitados por um número crescente de brasileiros, que se destaca em turismo de compras, frisa a detentora dos outlets.

"Só em Lisboa, o Freeport Lisboa Fashion Outlet já acolheu 92 nacionalidades neste arranque de 2023, entre eles asiáticos: os turistas chineses, nomeadamente, estão a regressar gradualmente e é expectável que em 2023 voltem a consolidar presença", detalha, acrescentando que os norte americanos começam, também a fazer parte desta lista.

Ainda neste primeiro trimestre, o Vila do Conde Porto Fashion Outlet recebeu novas lojas, e ambos os centros viram várias marcas a remodelarem e aumentarem os seus espaços.