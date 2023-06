Freeport Lisboa e Vila do Conde Porto Fashion Outlets investem 870 mil euros em painéis fotovoltaicos

© DR.

Dinheiro Vivo 21 Junho, 2023 • 17:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os centros Freeport Lisboa Fashion Outlet e Vila do Conde Porto Fashion Outlet estão a finalizar a instalação de 2236 painéis fotovoltaicos que permitirão alcançar uma operação mais sustentável. O investimento de cerca de 870 mil euros possibilitará, ao fim do primeiro ano de funcionamento, uma redução das emissões de CO2 para a atmosfera na ordem das 656 toneladas.

Quando em pleno funcionamento, é previsível que os painéis fotovoltaicos proporcionem uma redução do consumo de energia da rede "em cerca de 30%, tornando as operações mais sustentáveis e reduzindo custos", adianta João Paradela, diretor de operações dos centros VIA Outlets em Portugal.

No Freeport Lisboa Fashion Outlet estão a ser instalados 1274 painéis fotovoltaicos, enquanto no Vila do Conde Porto Fashion Outlet serão colocados 962. O empreendimento faz parte de um plano e missão assumidos pelos dois centros para tornar toda a sua estrutura mais consciente, próxima da comunidade e sustentável.

De facto, o Vila do Conde Porto Fashion Outlet foi um dos centros que recebeu a mais recente recertificação BREEAM com nível máximo, o que o coloca no top 10 de edifícios comerciais melhor classificados a nível internacional. O reconhecimento tem por base projetos para a gestão de resíduos e energia renovável e também iniciativas como a preservação da biodiversidade ou a poupança de água, com a recolha da chuva para utilização nos WC.

Já o Freeport Lisboa Fashion Outlet instalou, no início deste ano, 160 postes de iluminação no seu parque exterior de estacionamento alimentados a energia solar e eólica. Neste momento, 70% das luminárias são alimentadas por energias renováveis sendo os restantes 30% equipados com tecnologia LED de baixa intensidade.

O crescimento sustentável continua a ser uma das prioridades da VIA Outlets, que tem vindo a promover os padrões ESG - sigla em inglês para Environmental, Social and Governance -, através da sua estratégia Beyond Sustainable, implementada em todas as áreas de negócio.