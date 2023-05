Freeport Lisboa e Vila do Conde Porto Fashion Outlets lançam plataforma de recrutamento

© DR

O Freeport Lisboa Fashion Outlet e o Vila do Conde Porto Fashion lançaram a My Jobs, uma plataforma de recrutamento para as lojas marcas presentes naqueles espaços comerciais.

Com este lançamento a VIA Outlets (detentora dos dois centros comerciais) pretende ajudar a "fazer o melhor match entre candidatos e vagas disponíveis". A perspetiva é fazer chegar a plataforma - que está disponível em versão web e app - aos outros nove centros VIA Outlets na Europa.

Os candidatos, explica a empresa, precisam de se inscrever na My Jobs e preencher um formulário. Após estes passos terá acesso às vagas disponíveis no Freeport Lisboa Fashion Outlet e no Vila do Conde Porto Fashion e o nível de correspondência. "Uma vez alcançado o match, o candidato poderá receber rapidamente o contacto da marca, de forma a marcar uma entrevista", detalha a VIA Outlets.

Do lado das marcas é necessário criar as ofertas de trabalho, com todos os detalhes possíveis e esperar pelo contactos dos interessados. "Logo à partida a marca pode especificar qual a percentagem mínima de match que pretende, ajustando assim expectativas", explica a empresa, que adianta ainda que "os níveis de inglês podem ser previamente avaliados na plataforma, com o candidato a resolver um curto teste online que avaliará essas capacidades".

Mariana Carvalho, Retail Director dos centros da VIA Outlets em Portugal, afirma: "Porque queremos estar ao lado das nossas marcas parceiras, trabalhando em conjunto naquelas que são as suas necessidades, desenvolvemos esta plataforma que acreditamos que será fundamental para fazer a ponte entre talento para retalho e oportunidades de trabalho únicas."

A VIA Outlets adianta que já existem vagas disponíveis, que podem ser consultadas na página My Jobs, e diz ainda que a nova ferramenta disponibiliza tutorais com explicações passo a passo, para que a experiência seja aproveitada da forma mais completa possível.