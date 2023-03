Fricon ganha meios para fabricar 200 equipamentos por dia

A empresa de Vila do Conde, liderada por Isabel Azevedo, lançou este ano novos produtos de frio. © Ivo Pereira/Global Imagens

A Fricon, especializada na produção de soluções de refrigeração e congelação, está prestes a duplicar a capacidade de produção para 200 equipamentos por dia. A empresa de Vila do Conde termina no segundo semestre deste ano o plano de investimento trianual, orçado em mais de seis milhões de euros, que visou a otimização dos processos produtivos, o aumento da capacidade fabril e o incremento da qualidade. Ainda com o projeto em desenvolvimento, a Fricon já conquistou mais dois mercados de exportação.

No ano passado, a empresa liderada por Isabel Azevedo iniciou exportações para a Croácia e o Kosovo, alargando assim as vendas a 118 geografias. Como adianta a presidente do conselho de administração da Fricon, "o nosso percentual de exportação tem crescido ligeiramente nos últimos anos, dada a crescente confiança e satisfação dos clientes com a marca, e também devido à abertura de novos mercados". Em 2022, os mercados externos valeram 85% do volume de negócios da empresa. Portugal, Colômbia, Polónia, Espanha, África do Sul e Reino Unido são os principais destinos dos equipamentos fabricados na unidade de Vila do Conde.

Segundo Isabel Azevedo, a Fricon registou no ano passado uma faturação de 35 milhões de euros, um crescimento de 14% face ao exercício transato. Este aumento é justificado pela resposta da Fricon às necessidades do mercado e dos clientes, nomeadamente na resposta às tendências e exigências do retalho alimentar no que se refere à performance e eficiência energética dos equipamentos de frio. Aliás, a empresa acabou de regressar da Euroshop, a maior feira mundial de retalho, em Dusseldorf, na Alemanha, onde apresentou o Upperdeck Full Vision (UPD FV), a sua mais recente solução de frio, cuja principal mais-valia é permitir uma maior otimização do espaço vertical dos pontos de venda, desde hipermercados a lojas de conveniência.

O novo equipamento dispõe de tecnologia plug-in (mais eficiente ao nível energético já que a unidade é ligada a uma ficha elétrica comum, não necessitando de zona de frio remoto para alimentar o linear) e uma estrutura independente, que faz com que seja possível a sua combinação com as soluções horizontais já existentes nos pontos de venda. De acordo com Isabel Azevedo, a composição em vidro a 360 graus permite uma melhor visibilidade dos produtos, o que tem o efeito de aumentar as vendas por impulso, e uma maior capacidade de armazenamento, reduzindo necessidade de reposição de stock.

O UPD FV "destacou-se no meio da multidão e atraiu centenas de profissionais durante os cinco dias de feira", sublinhou a responsável. Neste momento, o equipamento está à venda no modelo de linha com quatro portas e no de topo com duas, mas ainda este ano será lançada uma terceira versão, de três portas. Na Euroshop, a Fricon aproveitou também para divulgar o novo conceito de comunicação: "The purity of being sustainable" (em português, "A pureza de ser sustentável"). Como sublinha a gestora, o slogan transmite "a forma como pretendemos impactar o mundo e como queremos que os nossos clientes se sintam: puros e sustentáveis".

Com a pandemia, a Fricon também desenvolveu um conjunto de soluções para responder às necessidades de e-commerce dos retalhistas alimentares. A crescente utilização dos métodos online na compra de produtos perecíveis tem assegurado o sucesso deste sistema, tanto no mercado nacional como internacional, diz Isabel Azevedo. A Fricon conta entre os seus clientes de referência retalhistas como o grupo Jerónimo Martins (Pingo Doce, Recheio, Biedronka e Ara), Sonae, Intermarché, Auchan, Carrefour, Unilever, Marks & Spencer, Nestlé e Budweiser.