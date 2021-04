Frijobel investe em novo centro logístico em Loures para servir região de Lisboa

Sediada em Penela, distrito de Coimbra, a Frijobel é uma das maiores empresas do setor do pescado ultracongelado, exportando 16% do volume de negócios para 20 países. Embala em média 25 toneladas de pescado por dia e, mesmo sendo afetada pela pandemia, vai investir num novo centro logístico para servir a Área Metropolitana de Lisboa.

"A Frijobel tem em curso vários investimentos, apesar do momento mais crítico em que vivemos. Além da continuada renovação de frota de distribuição, destacamos a construção do centro logístico localizado em Santa Iria de Azóia, Loures, que permitirá reforçar a presença e a operação na Área Metropolitana de Lisboa, cuja atividade comercial , mesmo em 2020, com a pandemia, continuou a crescer a dois dígitos", sublinha Paulo Júlio, diretor-geral da empresa.

A empresa tem mais de 1500 clientes, entre restaurantes, hotéis, instituições sociais, escolas, lojas e supermercados na região de Lisboa. "Mas com este novo investimento, a pretensão da empresa será reforçar a sua posição de mercado".

A empresa está também a investir na requalificação das câmaras frigoríficas, na sede da empresa, "cuja eficiência de consumo de energia elétrica era baixa e por consequência o impacto ambiental era elevado. Este investimento permitirá também um aumento da capacidade frigorífica para responder ao crescimento que se prevê no próximo triénio. Juntas, estas obras que estão em curso significarão um investimento de cerca de cinco milhões de euros", avança o diretor-geral.

Mas os planos não ficam por aqui. O grupo Frijobel vai lançar uma nova marca de vinhos, azeite, conservas, mel e compotas, entre outros produtos da fileira alimentar - a SUDD. "A marca SUDD tem na base um conceito gourmet baseado na cultura gastronómica mediterrânica. Na realidade, desde os vinhos de várias regiões vitivinícolas até às conservas, a lógica é apresentar produtos que resultam de uma seleção muito cuidadosa dos melhores produtores, associada a um design e imagem de embalagem, de qualidade superior", explica o diretor-geral da Frijobel.

No ano passado, até março, a empresa estava crescer cerca de 20% face ao ano homólogo, mas com o impacto da pandemia, houve uma quebra do negócio de cerca de 45% entre abril e junho, face aos mesmos meses de 2019. A recuperação a partir de junho permitiu à empresa fechar o ano de 2020 com uma quebra de 10% na faturação, para 44,5 milhões de euros.

"A expectativa de vendas para 2021 é de crescimento para o nível de vendas de 2019, embora, neste momento, as incertezas relativas à pandemia, colocam muitas dúvidas sobre a atividade comercial", sublinha o gestor. Apesar do contexto adverso a Frijobel "o plano para o próximo triénio é de crescimento do volume de negócios entre 30 a 35%, projetando um valor de 60 milhões de euros em 2023", afirma Paulo Júlio. A meta para as exportações é que venham a representar 25% da faturação.

O segmento da restauração, muito afetado pelas medidas de controlo da pandemia, "tem um peso de cerca de 20% do total do volume de negócios, aos quais ainda acresce o segmento de grossistas - empresas que fazem a distribuição capilar em várias regiões de Portugal, sobretudo Norte e Centro Interior, Alentejo e Algarve - que tem um peso relativo adicional de cerca de 25% do volume total de negócios", sublinha. Para além da restauração, há "as empresas de catering, outro segmento que sofreu um forte impacto e que teve consequências na nossa atividade comercial", acrescenta.

Nestes primeiros meses do ano a empresa regista uma quebra de faturação na ordem dos 20%, ainda assim decidiu não recorrer ao lay-off, ao contrário do que fez no ano passado. Em janeiro de 2020 a empresa tinha 210 trabalhadores, até ao verão reduziria o número para 195 e, presentemente, conta com 200 funcionários.

"Indústria tem de ser eixo prioritário"

Paulo Júlio, que já foi presidente da Câmara Municipal de Penela e secretário de Estado da Administração Local e da Reforma Administrativa no primeiro governo de Pedro Passos Coelho, considera que os apoios para as empresas no contexto pandémico "são poucos e, em muitos casos, chegam fora de tempo, por causa da burocracia estrutural de muitos serviços públicos", e que "as empresas que já tinham dificuldades antes, estão praticamente entregues a si próprias e o resultado será impactante na economia portuguesa, a curto-prazo".

Para o diretor-geral da Frijobel, "a economia vai continuar extremamente condicionada pela pandemia enquanto a vacinação não for realizada na maioria da população europeia, desde logo, e, depois, do mundo".

Adicionalmente, considera que "a nossa economia tem uma exposição enorme ao turismo, que é obviamente um eixo importante de desenvolvimento, mas não pode ser o único a que as autoridades dão atenção. A Indústria nas suas variadas frentes tem de ser um eixo prioritário". Para isso, considera, "é necessário haver uma estratégia que integre várias políticas , desde a educação, formação competente em áreas técnicas, políticas fiscais de estímulo ao investimento industrial, entre outras".

Quanto às perspetivas atá ao final do ano, diz que "o maior receio é haver mais confinamentos até ao final do ano, por consequência da pandemia e da falta de imunidade de grupo. Se assim acontecer, 2021 será muito similar a 2020".