Frio faz disparar a procura por aquecedores e desumificadores

Dinheiro Vivo 02 Fevereiro, 2023 • 13:11

Com o frio a assolar todo o continente, os portugueses procuram aquecer as suas casas. As baixas temperaturas levaram a uma corrida aos aquecedores e desumificadores, tendo a procura por estes equipamentos disparado. Em comparação com dezembro, a busca por equipamentos de climatização e aquecimento cresceu 50%. A informação é avançada pelo KuantoKusta, que analisou os artigos mais pesquisados, entre 1 e 28 de janeiro.

Segundo o comparador de preços, metade do top 10 de aparelhos mais procurados foram desumidificadores.

Enquanto procura destes artigos aumentou 62%, por salamandras cresceu 107%. Já os ares condicionados portáteis aumentaram 88%, aquecedores a óleo 81% e emissores térmicos 66%.

"Os portugueses não estão só a passar frio fora de casa. Às baixas temperaturas, tem-se somado o problema de humidade instalado em muitas habitações em Portugal, que só se consegue resolver com o aquecimento do ar ou a utilização de desumidificadores", considera Ricardo Pereira, diretor de marketing do KuantoKusta.

Os consumidores gastaram em média 109 euros na aquisição destes artigos. Acrescem ainda as despesas de utilização destes aparelhos.