Frio leva a subida para máximos do consumo de gás natural e luz

Dinheiro Vivo 06 Janeiro, 2021 • 19:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ano de 2021 arrancou com temperaturas baixas um pouco por todo o País. Por isso, o consumo de energia tem aumentado nos últimos dias. Os dados da REN indicam que o consumo tanto de gás natural como de eletricidade em Portugal atingiram máximos "tanto a nível de pico como de consumo diário".

"O novo pico máximo de consumo de eletricidade foi atingido às 20 horas do dia de ontem, com 9546 MW, superando o anterior máximo de 9403 MV, que datava de 11 de janeiro de 2010", diz a REN em comunicado enviado às redações. Quanto ao consumo de gás natural, a REN sublinha que os "anteriores máximos de ponta e consumo diário foram ultrapassados em cerca de 10%. O anterior pico máximo de 13539 MW, atingido a 7 de janeiro de 2020 foi superado pelos 14 862 MW registados às 20 horas do dia de ontem. O consumo diário atingiu 298,9 GWh, superando o anterior máximo de 5 de dezembro de 2017, com 269,9 GWh".

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) o tempo vai manter-se frio nos próximos dias, o que poderá levar a que o consumo de energia se mantenha elevado. Dadas as baixas temperaturas, a Direção-Geral da Saúde (DGS), em comunicado citado pela Lusa, emitiu algumas recomendações.

A DGS recomenda "evitar a exposição prolongada ao frio e mudanças bruscas de temperatura", "manter o corpo quente, utilizando várias camadas de roupa", proteger as extremidades do corpo com luvas, gorro, cachecol, meias e calçado quente e antiderrapante, e manter a hidratação, ingerindo sopas e bebidas quentes e "evitar o álcool, que proporciona uma falsa sensação de calor".

Alerta igualmente que é necessário estar atento aos grupos mais vulneráveis, como crianças nos primeiros anos de vida, doentes crónicos, pessoas idosas ou em condição de maior isolamento, trabalhadores que exerçam atividade no exterior e pessoas sem abrigo. A autoridade de saúde, segundo a agência de informação, recomenda à população que verifique o estado de funcionamento dos equipamentos de aquecimento e para "manter a casa quente, garantindo uma adequada ventilação das habitações (renovação do ar), em particular quando não for possível evitar o uso de braseiras ou lareiras".

A instituição liderada por Graça Freitas, citada pela Lusa, nota ainda que é preciso "ter especial atenção aos aquecimentos com combustão", como braseiras e lareiras, que podem causar intoxicação devido à acumulação de monóxido de carbono e levar à morte, e evitar o uso de dispositivos de aquecimento durante o sono, desligando sempre quaisquer aparelhos antes de deitar.