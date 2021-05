Frulact compra preparação de fruta da IFF e dá salto para 200 milhões de volume de negócios

O grupo Frulact fechou acordo com a norte-americana Internacional Flavors & Fragances Group (IFF) para a compra do seu negócio de preparação de fruta, reforçando a sua presença na Europa Ocidental, nos países Nórdicos e no Norte de África, e elevando o volume de negócios para os 200 milhões de euros. É a segunda aquisição do grupo fundado pela familia Miranda no espaço de meses, depois da compra da Sensient Technologies Corporation. O valor da operação, ainda sujeito a aprovações regulatórias, não foi divulgado.

"Este acordo vai permitir ao Grupo Frulact dar mais um passo rumo à ambição de se tornar líder mundial em soluções de ingredientes naturais. A operação sustenta a visão da Ardian para o crescimento contínuo do Grupo Frulact. Poucos meses depois de ter reforçado a relevância no mercado norte-americano através da aquisição do portefólio de negócios da Sensient Technologies Corporation, o grupo expande agora de forma significativa o seu alcance e potencial na Europa e no Norte de África", diz Gonzalo Fernandez, diretor-geral da Ardian Espanha e conselheiro da Ardian França.

A Ardian, sociedade líder mundial em investimento privado e os donos da Ascendi, contrala desde janeiro do ano passado o grupo Frulact.

A operação agora conhecida passa pela compra do negócio de preparação de fruta da IFF, que produz soluções de fruta, vegetais, ervas e carne para os mercados de alimentação, bebidas e alimentação para animais de estimação para PME e negócios regionais, em particular na Europa Ocidental, países Nórdicos e Norte de África.

"Esta expansão irá permitir ao grupo Frulact alcançar novas geografias e diversificar o portefólio de ingredientes, melhorando a sua proposta de valor junto dos clientes. Ao adquirir as unidades produtivas e plataformas na Alemanha, Suíça e França, o grupo irá aumentar a sua presença produtiva global de cinco para sete países e reforçar a atividade em França, chegando, com os seus produtos, a mais de 40 países", destaca a Frulact em comunicado enviado às redações.

Com esta operação, a capacidade de produção da Frulact vai aumentar 35%, o número de colaboradores crescer 25%, para 900, e o volume de negócios para 200 milhões de euros. O acordo inclui a compra de duas unidades de produção, vendas e instalações de I&D na Alemanha e Suíça, e uma instalação de vendas e I&D em França.