FTC poderá investigar negócio de cloud da Amazon

A autoridade já tinha anunciado que estava disposta a investigar as práticas comerciais da Amazon, na área do retalho, mas agora poderá vir a alargar o escrutínio à área de cloud. A Bloomberg indica que a FTC terá questionado empresas de software sobre as práticas da unidade de cloud da Amazon.

A FTC estará interessada em perceber de que forma é que a AWS está a posicionar-se no mercado, especialmente tendo em conta a rápida expansão da área de cloud dentro da indústria tecnológica.

Na área da cloud, a Amazon Web Services lidera o mercado, sendo um dos maiores fornecedores de tecnologia de computação cloud. Como principal concorrente, a AWS tem a Microsoft e, em terceiro lugar, a Google Cloud.

Os analistas estimam que, em 2019, as receitas da área de cloud da Amazon possam chegar aos 34,9 mil milhões de dólares (cerca de 31,5 mil milhões de euros).

Nos últimos tempos, a FTC está dedicada à investigação do grupo das big tech, as quatro grandes tecnológicas – Amazon, Facebook, Apple e Google.