Fundação Ageas reiventa-se 25 anos depois

João Machado, presidente do conselho de administração da Fundação Ageas

A Fundação Ageas apresentou recentemente a sua nova imagem e posicionamento estratégico, em Lisboa, num evento onde também se comemoraram os 25 anos de existência. A nova estratégia abrangerá três grandes áreas ligadas à saúde, ao envelhecimento e à exclusão social e a sua concretização no terreno vai realizar-se com base em quatro eixos: voluntariado corporativo e cidadania ativa, capacitação, investimento social e investimento de impacto.

O presidente do conselho de administração, João Machado, explica que "a imagem é a ponta do icebergue de toda uma nova estratégia", que, na verdade, já tinha mudado substancialmente em 2021, mas, para avançar com um rebranding, a Fundação queria que a estratégia fosse "suficientemente solidificada".

A imagem, feita em colaboração com a agência criativa TTouch, baseia-se numa rede gráfica colorida que simboliza a comunidade de entidades e pessoas para as quais a Fundação Ageas trabalha, que incluem entidades do terceiro setor, startups de impacto, incubadoras e sociedade civil.

É através do rebranding que a Fundação Ageas procura desenhar uma nova abordagem à filantropia, visando apoiar novas e impactantes soluções. "É um imperativo das fundações a constante atualização", explica João Machado, acrescentando que os tempos e os problemas mudam e as urgências alteram-se. Agora, o objetivo é continuar a "identificar projetos de inovação social que possamos escalar", através principalmente do quarto pilar da nova estratégia, o investimento de impacto.

A Fundação ganha novo fôlego, nova imagem e novo posicionamento, mas o objetivo da estratégia não passa necessariamente por atrair novos parceiros, embora seja "expectável" que tal possa acontecer. Para João Machado, o investimento de impacto só se faz "se formos hiperfocados e tivermos poucos projetos de cada vez, uns quatro ou cinco por ano", explica.

Apesar do orçamento da Fundação Ageas ter aumentado "substancialmente" nos últimos três anos, em comparação com 2019, é cerca de "sete vezes maior", o presidente do conselho de administração afirma que o objetivo não é ter um orçamento maior para o dividir por muitos projetos, "preferimos dividir 50/50 entre dois projetos do que dar apenas cinco a vários", remata.

Depois de 25 anos de história, a Fundação Ageas ganhou um novo fôlego, uma nova imagem e um novo posicionamento estratégico, mas mantém o desejo de ser uma fundação que "influencia outras a trabalhar em conjunto" e de acabar com os "silos" que ainda dividem o setor fundacional.