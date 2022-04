Fundação Bial aumenta valor de apoios aos projetos de investigação para 60 mil euros

Fundação vai apoiar projetos de investigação com 60 mil euros © Leonel de Castro/Global Imagens

A Fundação Bial aumentou o valor dos apoios aos projetos de investigação. Assim os próximos projetos escolhidos receberão um apoio de 60 mil euros cada, o significa um aumento de 10 mil euros, relativamente aos apoios anteriores.

A organização anuncia este aumento na altura em que abre as candidaturas para investigadores que pretendam desenvolver projetos científicos, nas áreas da psicofisiologia e da parapsicologia. O prazo para a submissão dos projetos é até dia 31 de agosto e será, depois o Conselho Científico da Fundação BIAL a avaliar as candidaturas. Para saber o regulamento e a documentação necessária para o concurso basta consultar o site www.fundacaobial.com

"Ao apoiar a investigação internacional na área das Neurociências, pretendemos estimular descobertas que beneficiem as pessoas, proporcionando mais saúde e permitindo alcançar novos patamares no conhecimento", refere o presidente da Fundação BIAL, Luís Portela

Segundo a fundação, desde a sua criação, o sistema de apoios à investigação científica já apoiou um total de 775 projetos de mais de 1600 investigadores, provenientes de 29 países de vários continentes. Dos trabalhos que financiou, foram publicados de 2075 artigos, dos quais 1606 em revistas indexadas (no Scopus ou Web of Science) e 1361 em revistas com fator de impacto.

Até ao mês passado, cerca de 1400 artigos foram citados, em média, 23 vezes.