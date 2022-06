Fundação Champalimaud e Agência de Energia Atómica juntas na luta contra o cancro

Auditório da Fundação Champalimaud © Filipa Bernardo/Global Imagens

A Fundação Champalimaud e a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) - organização autónoma ligada às Nações Unidas - anunciaram que, através de uma parceria, vão trabalhar conjuntamente no desenvolvimento da investigação, tratamento e diagnóstico de doenças oncológicas.

"Acreditamos que desta parceria resultarão ganhos para a Ciência e para o tratamento das pessoas com doença oncológica. O desenvolvimento do conhecimento é um processo colaborativo e orgulhamo-nos de poder estabelecer este acordo com uma instituição de referência global", afirma Leonor Beleza, presidente da Fundação Champalimaud, citada em comunicado.

Radiação oncológica, imagiologia médica de diagnóstico, medicina nuclear e física médica são as áreas abrangidas pelo acordo entre as duas entidades, firmado na segunda-feira, durante uma visita do diretor-geral da AIEA, Rafael Mariano Grossi, ao Clínico Champalimaud.

Segundo a fundação, na nota enviada à imprensa, "o objetivo deste entendimento é estabelecer a estrutura para a cooperação entre as duas instituições em diferentes áreas oncológicas", estando incluídos no plano a colaboração em pesquisas e publicações; troca e disseminação de informação; assistência em formação e capacitação; desenvolvimento de cursos educacionais e de treino; participação em missões de especialistas a países de baixo e médio baixo rendimento membros da AIEA; colaboração na organização de reuniões e workshops e, por fim, fornecimento de conhecimentos especializados para apoiar as atividades de formação da AIEA para Estados membros.

Esta parceria prevê ainda a realização de estágios de beneficiários do Programa de Bolsas Marie Sklodowska-Curie da AIEA no Centro Clínico Champalimaud.