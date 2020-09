Fundação de José Neves arranca com 5 milhões para 1500 bolsas de estudo

5 milhões de euros para 1500 bolsas de estudo. Assim arranca a FJN – Fundação José Neves, do fundador da plataforma Farfetch. A entidade filantrópica vai focar-se na educação ao longo da vida e quer colocar Portugal como um dos melhores países do mundo ao nível do conhecimento. O empreendedor vai financiar esta entidade com dois terços da sua fortuna.

A apresentação à imprensa foi feita esta quinta-feira num hotel em Lisboa e contou com a presença do próprio José Neves, do presidente executivo da FJN, Carlos Oliveira, e do administrador não executivo da fundação, António Murta.

A FJN arranca com duas iniciativas: bolsas de estudo reembolsáveis (FJN ISA, na sigla original) e o portal gratuito Brighter Future, que fornece dados sobre educação.

O programa de bolsas de estudo vai apoiar 1500 pessoas nos próximos dois anos e terá um investimento inicial de 5 milhões de euros. Serão apoiados estudantes em cursos ou formações com a duração de até 24 meses, ou seja, inclui mestrados, bootcamps, pós-graduações e formações profissionais.

De fora, ficarão as licenciaturas, conforme explicou Carlos Oliveira aos jornalistas. “O país tem de desenvolver muito a formação de curta-duração, para lá das licenciaturas. São necessários pacotes de formação nas engenharias e isto é um incentivo para redobrarem estas apostas. A formação ao longo da vida não é nem pode ser um exclusivo do IEFP: também há um papel do ensino superior e de outras instituições. As licenciaturas são fundacionais mas queremos exporar muito os outros caminhos. As licenciaturas já têm apoios para a sua frequência.”

Na fase inicial, há mais de 100 cursos disponíveis, em parceria com 22 entidades. Estas bolsas de estudo serão atribuídas tanto a estudantes que pretendem acrescentar qualificações como a trabalhadores que pretendem reconverter a sua carreira. Serão priveligiadas áreas digitais, ciências, tecnologias, engenharias, matemáticas, economia, gestão, arquitetura e design.

“Queremos apoiar portugueses a poderem ter acesso a educação de qualidade, independentemente da capacidade financeira. O estudante reembolsa a fundação quando começar a trabalhar e atingir um salário acima de um valor pré-determinado. Todo o risco fica do lado da fundação”, detalhou o presidente executivo da FJN, Carlos Oliveira. Cada contrato terá a duração de até 12 anos. Este programa de bolsas poderá aumentar de dimensão depois dos primeiros dois anos conforme o impacto.

O portal Brighter Future vai fazer uma “radiografia constante e em tempo real” sobre o mundo da educação em Portugal. É uma base de dados com retratos completos sobre profissões “para as pessoas tomarem decisões, como escolherem um curso ou um MBA”. No arranque, esta plataforma tem 200 milhões de registos, com 400 indicadores e 2500 fontes.

Colocar Portugal no topo

O lançamento de uma fundação estava no imaginário de José Neves há mais de dois anos, ainda antes da entrada da Farfetch na Bolsa de Nova Iorque. “O meu interesse e a minha paixão por estas questões filantrópicas já vem de há muito tempo. Antes do IPO, sabia que havia um momento em que iria haver alguma liquidez”, recorda o empresário.

A aposta na educação “é absolutamente urgente na nossa sociedade, especialmente em Portugal. Temos um país com um enorme potencial turístico. Só que a nossa maior riqueza é o capital humano. Estamos numa senda de desenvolvimento social e económico que não valoriza o potencial fantástico dos portugueses”, acrescentou José Neves.

Colocar Portugal na liderança do desenvolvimento humano nos próximos anos 20 anos é o principal objetivo da Fundação José Neves. “O conhecimento é o caminho e por isso é que países como a Suécia e a Coreia do Sul, sem recursos naturais e sem potencial turístico, através do desenvolvimento do conhecimento, conseguiram criar sociedades com elevado desenvolvimento económico e humano. Uma sociedade baseada apenas no desenvolvimento intelectual é desequilibrado.”

(Em atualização)