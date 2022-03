Fundação José Neves já investiu 1,8 milhões para ajudar 235 portugueses a formarem-se

Presidente executivo da Fundação José Neves, Carlos Oliveira © Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

A Fundação José Neves (FJN) quer investir mais 3,2 milhões de euros no pagamento de propinas até 2022, anunciou esta quarta-feira, numa nota enviada à imprensa. Até ao momento, 235 portugueses, dos quais 91 já terminaram a sua formação, já beneficiaram das bolsas ISA FJN, destinadas àqueles que queiram realizar cursos na área dos "empregos do futuro". O investimento já realizado supera 1,8 milhões de euros.

Estas bolsas garantem o pagamento integral da propina para estudantes ou profissionais que pretendam investir na sua formação, democratizando "o acesso à educação para as competências e os empregos do futuro, retirando o peso do custo da propina na hora de decidir por estudar", explica Carlos Oliveira, presidente da fundação, citado em comunicado. O facto de serem reembolsáveis significa que a fundação paga diretamente à instituição de ensino e esse investimento só é reembolsado se e quando o aluno atingir as condições para o fazer de forma sustentada.

Com o investimento a dar frutos, quer ao nível da empregabilidade quer da evolução salarial, a Fundação José Neves diz ambicionar "chegar a cada vez mais portugueses com o maior número de bolsas possível" até ao final deste ano. Segundo a fundação, o principal objetivo desta iniciativa é facilitar o acesso dos portugueses a cursos e formações onde existe uma grande necessidade de talento.

Entre universidades, institutos politécnicos e escolas de formação prática e intensiva, são já 341 os cursos elegíveis e 38 as instituições parceiras do ISA FJN.