Fundação José Neves já pagou dois milhões em bolsas reembolsáveis

Fundação José Neves ajuda a pagar as propinas com o seu programa de bolsas reembolsáveis © Pixabay

A Fundação José Neves (FJN) já pagou propinas a 266 pessoas, que concorreram ao seu programa de bolsas reembolsáveis. Ao todo foram dois milhões de euros que a instituição despendeu e, até ao final do ano, garante que ainda tem mais três milhões de euros para ajudar quem quer continuar ou retomar os estudos.

Este programa de bolsas "garante o pagamento integral da propina e esse investimento só é reembolsado se e quando o estudante atingir as condições previamente definidas e que permitirão fazê-lo de forma sustentada", explica a fundação, em comunicado.

Ao todo são já 38 instituições de ensino que se juntaram a esta iniciativa e que oferecem 352 cursos. Segundo a FJN, a Universidade Católica Portuguesa juntou-se à lista com os cursos Programa Avançado de Gestão para Executivos (na Católica Lisbon School of Business & Economics) e Pós-Graduação Fashion Management (a decorrer na Católica Porto Business School).

Como explica a Fundação José Neves, o ISA FJN "é um programa de bolsas reembolsáveis, baseado no modelo de acordo de partilha de rendimentos (Income Share Agreement), e tem como objetivo apoiar os portugueses no acesso aos cursos e formações que lhes permitam adquirir as competências para os empregos do futuro, através do pagamento integral da propina".

Para aceder às bolsas basta querer estudar, uma vez que este programa é dirigido a estudantes e a quem já está no mercado de trabalho.

Dos estudantes bolseiros da FJN já terminaram a formação 116 pessoas, e os níveis de empregabilidade e de aumentos salariais são "muito relevantes", reforça a FJN.

"Mais importante é o impacto destas bolsas na vida das pessoas quer a nível de empregabilidade quer a nível de remuneração. Sabemos hoje que a grande maioria dos estudantes que terminaram as respetivas formações conseguiram emprego na área de ensino e muitos já se encontram mesmo a devolver", afirma Carlos Oliveira, presidente executivo da Fundação José Neves.

Os interessados em beneficiar destas bolsas deverão submeter a sua candidatura em https://joseneves.org/pt/isa após inscreverem-se com sucesso num dos cursos elegíveis das 38 instituições abrangidas pela iniciativa.