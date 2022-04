Fundação Prosegur atribui 99 bolsas de estudo a colaboradores e familiares © DR

A Fundação Prosegur, entidade sem fins lucrativos que é responsável pela ação social e cultural do Grupo Prosegur, vai atribuir 99 bolsas de estudo em Portugal a colaboradores e familiares através do programa "Talento Fundação Prosegur", revela a empresa em comunicado.

O objetivo da Fundação é recompensar, através do valor académico, cada estudante que seja filho dos colaboradores e recompensar e reconhecer o esforço pessoal de cada trabalhador.

Este programa para bolsas de estudo inclui três categorias: bolsa de estudo Livros Escolares (a que podem candidatar-se os colaboradores que tenham filhos com idades entre 12 e 17 anos para a compra de livros escolares ou material escolar); a bolsa colaboradores universitários (para colaboradores que estejam matriculados no ensino superior e que pretendam iniciar ou prosseguir estudos universitários); e, por fim, a bolsa para filhos de colaboradores que frequentam o ensino superior (sendo que se podem candidatar colaboradores com filhos que estejam matriculados no ensino superior e que pretendam iniciar ou prosseguir estudos universitários).

Este programa, com lançamento em 2007, já atribuiu 1100 bolsas em território português e mais de 15 mil nos países em que a Fundação opera (Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Paraguai, Peru, Portugal, Singapura e Uruguai), lê-se na mesma nota.

A diretora gerente da Fundação Prosegur, Mercedes Borbolla, sublinha que "na Fundação acreditamos que a educação é o principal motor do progresso e da mudança social. Por conseguinte, promovemos iniciativas que visam apoiar o desenvolvimento académico dos nossos funcionários e dos seus filhos".

Atividades da Fundação em Portugal

A Fundação Prosegur, através de experiências, pretende estimular a formação dos colaboradores e familiares durante o verão, com atividades que promovem conhecimentos de outros idiomas, ciência, empreendedorismo e a consciência ambiental.

Além do mais, a Fundação vai desenvolvendo outros projetos em território português direcionados para ações de voluntariado, impulsionando o talento e, no âmbito do programa Empowered Women, o desenvolvimento profissional das mulheres da Prosegur.

A Fundação Prosegur lidera projetos focados em contribuir para o progresso das comunidades, educação, inclusão laboral e voluntariado empresarial. Em Portugal e nos restantes territórios, o trabalho do Grupo está alinhado com a Agenda 2030 das Nações Unidas, revela Prosegur em comunicado.