Fundação Santander e Universidade Nova juntas na busca de projetos com impacto social

Fundação Santander junta-se à Universidade Nova de Lisboa para procurar projetos com impacto social © D.R.

A Fundação Santander Portugal anunciou esta quarta-feira que vai juntar-se ao programa "NOVA impACT! Challenges", da Universidade Nova de Lisboa, para desafiar dez empreendedores da comunidade académica a desenvolver projetos nas áreas sociais e ambientais, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. Com o lema "Melhorando a Sociedade, hoje e no futuro", a iniciativa abre candidaturas até ao próximo dia 15 de junho.

Através destas soluções, de suposta fácil aplicação e com impacto global, "a Fundação Santander Portugal e a Universidade NOVA de Lisboa pretendem procurar respostas para problemas relevantes a nível social e ambiental, desde a promoção da inclusão social e do bem-estar físico e mental, à redução das desigualdades sociais e à promoção da recuperação económica, sempre de forma sustentável", refere a fundação, em comunicado.

Podem inscrever-se todos os alunos, professores e funcionários que queiram apresentar ideias, individualmente ou em equipa. As propostas finalistas poderão receber 500 euros para ajudar na sua implementação.

Segundo a nota enviada à imprensa, os candidatos selecionados terão três semanas, no período compreendido entre 24 de junho e 15 de julho, para preparar um protótipo, uma prova de conceito ou um plano de negócio, utilizando vídeo, fotos, diagramas, aplicativos, impressão 3D, entre outros meios. "No início de cada semana, as equipas terão acesso a um workshop em formato online, com foco nas atividades a desenvolver e serão acompanhados por um mentor/facilitador".

A final do programa está prevista para 15 de julho, com o Demo Day e o pitch com a apresentação das soluções desenvolvidas, que serão posteriormente avaliadas por um painel de especialistas, que irá considerar a viabilidade e o impacto global da solução proposta, bem como o seu alinhamento com pelo menos um dos ODS das Nações Unidas e a capacidade do candidato para executar a ideia.

Neste dia, serão ainda anunciados os vencedores, sendo que o primeiro lugar terá um prémio adicional de dois mil euros. Adicionalmente, as ideias mais promissoras terão a oportunidade de serem desenvolvidas, aproveitando os recursos e os mentores da NOVA apoiados pelo NOVA Impact Office e pela Fundação Santander Portugal.