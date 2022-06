Fundação Santander oferece bolsas para curso de inglês do British Council

Fundação Santander abre candidaturaspara as Bolsas Santander Idiomas - British Council for All para cursos de inglês © D.R.

A Fundação Santander Portugal acaba de anunciar que já se encontram abertas as candidaturas às Bolsas Santander Idiomas - British Council for All para cursos de inglês, destinadas a estudantes ou profissionais com mais de 18 anos que queiram aperfeiçoar os conhecimentos na língua inglesa de modo a melhorar a empregabilidade ou posição no mercado de trabalho.

O programa, que surge através do Santander Universidades e em parceria com o British Council, tem inscrições abertas até dia 3 de setembro e encontra-se dividido em duas fases: a primeira oferece 225 bolsas para um curso semi-intensivo de seis semanas, num total de 36 horas de estudo; já a segunda fase do curso será frequentada pelos 25 melhores bolseiros que tenham completado com sucesso a primeira fase e terá dois módulos semi-intensivos, num total de mais 12 semanas, correspondendo a 72 horas de estudo.

Com uma metodologia "inovadora", segundo o Santander, a formação contempla, entre outros elementos, aulas ao vivo online, webinars e exercícios guiados. Do elementary (A1) ao advanced (C1), o curso desenvolve-se em seis níveis diferentes de modo a que os alunos aprendam "a comunicar em diversas situações profissionais, como reuniões, talks e apresentações, mas também preparar uma candidatura e uma entrevista para concorrer a um emprego, desenvolverem a gramática e o vocabulário de inglês corrente no mundo do trabalho, conseguindo estabelecer contactos com outros profissionais em diferentes áreas", explica a fundação.

A inscrição consiste na realização de um questionário que avalia a motivação para o estudo e a aptidão para adquirir novos conhecimentos, aceitando as condições de aprendizagem.