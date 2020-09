Fundador da Farfetch aposta na educação em Portugal

O fundador da Farfetch, o português José Neves, vai reforçar a apostar em Portugal. O empresário vai lançar uma fundação para a educação em Portugal: a Fundação José Neves será apresentada na próxima terça-feira, 15 de setembro, pelo próprio, segundo nota de agenda divulgada esta quarta-feira.

A fundação terá a presidência executiva de Carlos Oliveira, do Conselho Europeu da Inovação e fundador da tecnológica MobiComp (que foi vendida em 2008 à Microsoft). O investidor António Murta, da sociedade de capital de risco Pathena, será o administrador não executivo.

José Neves, através desta fundação, “pretende ajudar a transformar Portugal numa sociedade do conhecimento, através da aposta na Educação”, refere a nota de imprensa.

Na semana seguinte, dia 22, haverá um evento de lançamento no Porto, com forte componente digital. Estão previstas as participações de personalidades como o banqueiro António Horta Osório; do músico Will.i.am; da empresária e modelo Naomi Campbell; do fundador do Skype, Niklas Zennström; e do vice-presidente executivo de operações da Microsift, Jean-Philippe Courtois.