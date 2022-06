Fundadora da Zouri vence prémio 'Outstanding female entrepeneur' na Conferência dos Oceanos

Adriana Mano, fundadora da Zouri © Direitos Reservados

Adriana Mano, fundadora da Zouri, a marca de calçado que usa solas a partir de plástico recolhido nas praias, venceu o prémio 'Outstanding Female Entrepeneur' na Conferência dos Oceanos, uma iniciativa das Nações Unidas que decorre em Lisboa.

Adriana foi convidada pelo Departamento de Estado norte-americano a participar na Iniciativa de Inovação Global através da Ciência e Tecnologia (GIST, em inglês) e apresentar candidatura ao Prémio Oceano para Poluição Plástica 2022, no qual representou Portugal.

Em comunicado, a empresa explica que o prémio "é crucial" para a Zouri no desenvolvimento da marca nos mercados internacionais, além de "confirmar Portugal no papel pioneiro da economia azul e da inovação tecnológica" numa área industrial, o calçado, na qual o país "ja se habituou a ser líder".

No comunicado, a Zouri explica ainda que o júri destacou esta nova tecnologia de reaproveitamento do plástico que aflige os oceanos como "uma das mais criativas e com maior potencial de escalar no setor da inovação mundial".