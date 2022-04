Fundadores da Sword Health lançam fundo para investir em startups lideradas por minorias

Fundadores da sociedade de investimento "Ex Capital" © Ex Capital

Os fundadores da Sword Health, Virgílio Bento e Márcio Colunas, em conjunto com os membros da equipa fundadora André Eiras, Fernando Correia e Ivo Gabriel, acabam de lançar a Ex Capital, uma nova sociedade de investimento cuja finalidade é investir em startups tecnológicas promissoras a nível global, anunciou esta quinta-feira a empresa de saúde.

Com um capital inicial de cinco milhões de euros, esta sociedade pretende apoiar exclusivamente empreendedores e fundadores com menor representatividade no ecossistema - minorias étnicas, raciais, sociais e de género - e dar-lhes acesso não só ao investimento, como ao conhecimento da equipa de fundadores da Sword Health.

"Muitos dos empreendedores mais dedicados e inovadores do mundo têm origens sem representatividade, mas continuam a receber uma parcela menor do capital de risco global", observa Virgílio Bento, citado em comunicado, explicando que a Ex Capital surge precisamente com o intuito de "equilibrar essa desigualdade ao apoiar em particular empresas fundadas por empreendedores com menor representatividade, ajudando a elevar as suas ideias e estabelecer um ecossistema mais forte e mais diversificado".

Os fundos derivam de contribuições "pessoais e individuais de cada um dos partners", esclarece a Sword Health na nota enviada à imprensa, revelando que a equipa de gestão da nova sociedade de investimento é composta pelos seus fundadores e que a "Ex Capital" é uma unidade independente e autónoma.