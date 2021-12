Fundo Ambiental alivia subida da tarifa para condutores de elétricos

O Fundo Ambiental vai aliviar a subida do preço dos carregamentos para os condutores de veículos elétricos e híbridos plug-in. A partir de 1 de janeiro, será aplicado um desconto de 26,14 cêntimos por carregamento, neutralizando a subida da tarifa determinada pela entidade reguladora para o setor elétrico (ERSE), segundo informação divulgada pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática nesta quinta-feira.

Há menos de duas semanas, a ERSE decidiu aumentar em 79% as tarifas da entidade gestora (Mobi.E) aplicadas aos comercializadores de eletricidade para a mobilidade elétrica (CEME) e aos operadores de pontos de carregamento (OPC).

Depois do início do pagamento da contribuição pelos utilizadores, em 1 de maio deste ano, a ERSE entendeu que era necessário aumentar essas tarifas de 16,57 para 29,64 cêntimos. Evitar a criação de um défice tarifário foi a principal justificação apresentada pela entidade para justificar a subida.

Sem capacidade de acomodar a subida das tarifas por parte dos CEME e OPC, o condutor iria pagar mais 26,14 cêntimos por carregamento a partir de 1 de janeiro.

Agora, com o apoio do Fundo Ambiental, "os utilizadores de veículos elétricos pagarão no próximo ano exatamente o mesmo que pagaram neste". O desconto irá "figurar nas faturas dos utilizadores de veículos elétricos".

"Este é um apoio para um setor emergente, de reduzida dimensão, mas determinante para Portugal atingir os objetivos a que se vinculou. Assim, na atual conjuntura de incerteza na evolução da tarifa de energia no setor elétrico, importa manter alguma estabilidade nos preços de carregamento na rede de mobilidade elétrica nacional, através de um apoio aos utilizadores de veículos elétricos que ajude a promover a adoção deste tipo de veículos", justifica o gabinete liderado por João Matos Fernandes em nota de imprensa.

A subida das tarifas tinha sido fortemente contestada pela associação que reúne os utilizadores de veículos elétricos. A UVE classificou a medida como um "forte e injustificado ataque" aos utilizadores da rede pública de carregamento, Mobi.E, através de nota divulgada em 20 de dezembro.