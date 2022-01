Fundo Corum distribui mais-valia de 29 milhões pelos investidores através de dividendo extra

Frédéric Puzin, presidente da Corum Investments

A mais valia obtida pela venda de imóveis em França, Itália, Espanha e Holanda, que totalizaram 157 milhões de euros, vai permitir ao fundo Corum Origin comercializado em Portugal pela Corum Investments, a distribuir pelos seus investidores um dividendo extraordinário de 29 milhões de euros, foi anunciado em comunicado esta sexta-feira.

"Estas vendas demonstram a capacidade do Corum Origin de criar valor para os seus acionistas através da compra e venda de ativos, independentemente da conjuntura económica", pode ler-se no comunicado. "A mais-valia realizada será distribuída diretamente aos acionistas do Corum Origin que detenham pelo menos uma ação do fundo na altura das vendas, correspondendo a dividendo extra de 9,74 euros brutos por ação, em 2021."

Na Holanda, o fundo vendeu dois edifícios no Bio Science Park em Leiden, com uma ocupação mista de escritórios e laboratórios científicos, por 41 milhões de euros e que tinham sido adquiridos em 2016 por 29 milhões de euros. Estes dois edifícios estão localizados num dos maiores complexos europeus do setor farmacêutico, que foi uma das áreas de maior crescimento durante a pandemia de covid-19, o que motivou a procura por este tipo de imóvel, para acolher empresas ligadas à saúde e à investigação inflacionando os preços de venda.

"Os excelentes resultados do fundo Corum Origin são um exemplo da nossa gestão ativa de imóveis, em especial a distribuição aos clientes das mais-valias geradas, uma prática única em Portugal", afirma no mesmo comunicado José Gavino, diretor da Corum Investments em Portugal. "Vamos estar sempre atentos a oportunidades de compra mas também de venda, que permitam remunerar quem confiou em nós as suas poupanças. A nossa visão de longo prazo permite-nos não estar dependentes de tendências e tomar as decisões no maior interesse do investimento dos nossos clientes."

Já em França, o fundo Corum Origin vendeu também um ativo industiral e dois em Itália, por 57,5 milhões de euros, gerando uma mais valia de 10,7 milhões de euros. Em Espanha, foi vendido um portfolio de oito hotéis B&B, por um valor total de 56 milhões de euros, com uma mais valia de 14 milhões de euros.

"Com estas vendas, a Corum continua a sua estratégia de procura de oportunidades de venda e compra de ativos, tirando partido dos efeitos cíclicos na Europa. Em linha com o que esperávamos em 2016 e 2017, o declínio acentuado das taxas de juro em alguns mercados europeus aumentou o valor dos ativos imobiliários e, em simultâneo, fomos capazes de beneficiar da grande confiança que existe na capacidade financeira dos arrendatários", destaca Philippe Cervesi, diretor de investimentos da Corum.