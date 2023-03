Fundo de investimento da Arrow Global estabelece parceria com Viriato Hotel Concept

© DR.

O fundo de investimento ACO II gerido pela Arrow Global acordou um programa de financiamento à Viriato SGPS, empresa detida pela família Ferreira da Rocha. A Restart Capital, empresa do Grupo Arrow Global especializada na reestruturação e revitalização empresarial, foi a responsável pela gestão e execução do processo e acompanhará o desenvolvimento futuro do negócio.

O CEO da Restart Capital, Paulo Barradas, reitera a satisfação da empresa com o acordo estabelecido, sublinhando que "a Viriato Hotel Concept é uma empresa com muita história e tradição no país e uma referência para muitas das maiores cadeias hoteleiras mundiais", explica, sublinhando que Portugal continua a ser estratégico para a Restart Capital, "tanto no aumento das capacidades da Viriato como nos investimentos significativos feitos em Hospitality".

Já António Rocha, acionista da Viriato SGPS, afirma que "ter um parceiro forte e dinâmico como a Arrow Global, com forte presença internacional e visão integrada do negócio, é algo que nos vai impulsionar ainda mais e reforçar a posição que temos enquanto referência no setor", sublinha.

Além do novo investimento, a empresa passa a ter um novo CEO, Jorge Neto Morgado, executivo com experiência de gestão em vários setores, desde a consultoria financeira e estratégica e gestão hospitalar ao retalho alimentar e energia, em diferentes empresas com presença internacional.

Além das cadeias hoteleiras, a carteira de clientes da Viriato Hotel Concept inclui investidores e operadores de cruzeiros, residências seniores, apartamentos turísticos e restaurantes.

A Viriato Hotel Concept dispõe de equipas altamente qualificadas na gestão de projetos, de desenho técnico e de engenharia de produção e de logística de instalação, responsáveis por garantir o controlo integrado de todas as fases de cada projeto.

Todo o interior dos hotéis, incluindo mobiliário e decoração, é assegurado desde as fases de conceção de acordo com as necessidades do cliente, da orçamentação, ao desenho técnico e à produção, passando pelo transporte e culminando com a montagem, instalação e controlo de qualidade.

Sobre o investimento, o CEO da Arrow Global Portugal, João Bugalho diz que "é mais um passo relevante no processo de consolidação das atividades em Portugal".

Este investimento vem reforçar a exposição do Grupo Arrow Global em Portugal, que já detém a Restart Capital, Details Hotels & Resorts, Whitestar, Norfin e Hefesto, sendo que os fundos que gere têm participações em Vilamoura World e assinou, recentemente, um acordo de parceria estratégica com o grupo Dom Pedro Hotels.