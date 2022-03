Fundo de investimento de Mira Amaral aposta em startup de café sustentável

Equipa fundadora da star-up espanhola Incapto © Incapto

O fundo de investimento português Bynd Venture, que tem como chairman o ex-ministro Luís Mira Amaral, acaba de reforçar o seu portefólio na área de Foodtech ao participar na ronda de financiamento de 3,5 milhões de euros da Incapto, uma startup espanhola a atuar no mercado do café.

Esta é "uma aposta num segmento de mercado que está em grande crescimento a nível ibérico e que tem um grande potencial para os investidores", afirma Francisco Ferreira Pinto, diretor executivo da Bynd VC, citado em comunicado. "A sustentabilidade, a qualidade dos produtos e a conveniência são fatores que estão cada vez mais no centro das preferências dos consumidores", observa o responsável, acrescentando que a Incapto reúne todos estes elementos e que o facto de ser "liderada por uma equipa experiente na criação, desenvolvimento e gestão de negócios de sucesso e ligados à área da alimentação", resulta numa "combinação ideal".

O capital investido permitirá à empresa, não só, iniciar a expansão do seu negócio em todo o território espanhol, como também no sul da Europa - estando previsto lançar-se em Portugal em maio de 2022 e em França e Itália também ainda este ano. Segundo a Bynd, os fundos adquiridos permitirão ainda desenvolver novas máquinas de café automáticas e reforçar a presença da Incapto através de lojas pop up, em centros comerciais.

Fundada em junho de 2020, a startup espanhola teve como missão "apresentar uma solução que se adaptasse aos novos hábitos de consumo de café durante a pandemia", explica a Bynd, em comunicado. Nos seus dois anos de funcionamento, a empresa diz ter conquistado cerca de 10 mil clientes, dos quais 500 são empresas, e ter terminado 2021 com uma faturação de 2,3 milhões de euros.

Assente em pilares sustentáveis no que toca aos "valores do comércio justo, torrefação local, neutralidade carbónica e packaging", a solução oferecida pela startup espanhola permite "ao consumidor desfrutar de café em grão acabado de moer, com a mesma conveniência associadas às cápsulas", estando disponível para venda a particulares e empresas através de subscrição. "O setor precisava desta mudança e vamos empenhar-nos ao máximo para oferecer a melhor experiência de café", refere o cofundador e co-CEO da Incapto, Francesc Font, citado em comunicado.

Como parte da estratégia de abranger o setor FoodTech com um impacto ambiental positivo, a Incapto junta-se agora às 35 empresas participadas pela Bynd Venture Capital, que tem apostado em negócios de base digital (B2B e B2C) ao longo dos seus mais de 10 anos de existência.