Fundo de investimento quer tirar Telepizza do menu da bolsa

A Telepizza deverá ser a próxima empresa a sair da bolsa espanhola. O fundo norte-americano KKR anunciou esta sexta-feira que vai lançar uma OPA (oferta pública de aquisição) sobre as ações da empresa de restauração que ainda não detém e que representam 43,71% do capital. A decisão deverá ser aprovada na assembleia-geral de 17 de junho.

Através da entidade Tasty, o fundo KKR propõe-se a pagar 6 euros por cada ação da Telepizza. Este foi o montante pago por ação na OPA lançada em dezembro e que ficou concluída na semana passada, recorda o jornal Cinco Dias. O objetivo do fundo era inicialmente controlar 90% do capital, objetivo que mais tarde reduziu para 75%, valor ao qual tinha condicionado a oferta, mas que entretanto retirou permitindo a concretização da oferta pública de aquisição.

Na mesma assembleia-geral, os acionistas também deverão aprovar um dividendo especial de 1,43 euros por ação, no total de 145 milhões de euros. Este montante poderá ser reduzido, no entanto, se os atuais acionistas começarem a vender os seus títulos durante a OPA.

O anúncio do fundo KKR foi feito no mesmo dia em que o grupo Telepizza apresentou lucros de 5,4 milhões de euros no primeiro trimestre, menos 33,8% do que no mesmo período de 2018.