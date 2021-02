Fundo de recuperação pode só chegar ao terreno na segunda metade do ano

Conselho Europeu discute veto da Hungria e da Polónia à "bazuca" da recuperação económica © Comissão Europeia

O jornal Público, nesta terça-feira, 9 de fevereiro, avança que a Comissão Europeia já alterou o calendário para o início da operação do fundo de recuperação da crise "Próxima Geração UE" (e que ainda não foi formalmente constituído) e para que os estados-membros possam aceder aos 750 mil milhões de euros que são para ser canalizados para investimento e aceleração da economia do Velho Continente.

Ao que avança o jornal, Bruxelas ainda não sabe quando é que esta verba ficará disponível. Contudo, antecipa que dificilmente será até ao final de junho, se tudo correr bem. A expectativa de Portugal que, durante a sua presidência do Conselho da União Europeia, o pacote chegasse ao terreno pode não se concretizar.

Há vários motivos que levaram a Comissão de Ursula Von der Leyen a rever os prazos. Entre eles está a demora no procedimento de ratificação da decisão dos novos recursos próprios da UE pelos Estados-membros; os atrasos na aprovação do regulamento do novo Mecanismo de Recuperação e Resiliência pelos organsimos comunitários; e ainda detalhes das negociações dos planos nacionais de recuperação e resiliência, que estão em curso, indica o Público.

Dos 27 estados-membros da UE, apenas seis completaram os procedimentos constitucionais de ratificação da decisão dos novos recursos próprios, algo que serve de garantia para o endividamento da Comissão nos mercados financeiros.