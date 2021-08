Fundo de resolução decidirá sobre a conversão da dívida de Vieira

O presidente do Conselho de Administração da Promovalor, Luís Filipe Vieira, fala perante a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, na Assembleia da República, em Lisboa © TIAGO PETINGA/LUSA

Dinheiro Vivo 30 Agosto, 2021 • 07:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É o Fundo de Resolução que irá decidir, até esta terça-feira, se o Novo Banco vai ou não converter a dívida de Luís Filipe Vieira em capital. O Novo Banco desenhou os vários cenários relativos à dívida da Promovalor, mas cabe ao Fundo de Resolução tomar uma decisão. O prazo termina a 31 de agosto.

Em causa está, avança o Jornal de Negócios, o facto de expirar, no final do mês, um empréstimo obrigacionista da Promovalor no valor de 160 milhões de euros, através dos chamados Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC), e que o ex-presidente do Benfica já disse não ter condições para pagar. Será possível que estes títulos de dívida se convertam em ações da empresa de Luís Filipe Vieira, se o Fundo de Resolução assim o decidir.

A conversão dos títulos daria uma participação de mais de 60% do Novo Banco na Promovalor, o que permitira ter uma posição de controlo na gestão dos ativos e da empresa, e parece ser a solução preferida pela instituição liderada por António Ramalho, mas a decisão cabe ao Fundo de Resolução.