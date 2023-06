Fundo Explorer compra tecnológica portuguesa Devscope

Rodrigo Guimarães, administrador da Explorer Investments, e Elisabeth Rothfield, sócia fundadora. © DR.

A Explorer Investments adquiriu uma posição maioritária de 65% do capital social da Devscope, tecnológica portuguesa focada em business intelligence e Inteligência Artificial. A operação foi concretizada em co-investimento do Fundo IV (60%) com os fundos SIFIDE, segundo o comunicado enviado à redação. Os valores do negócio não foram revelados.

A tecnológica portuguesa atingiu quase dez milhões de euros de faturação em 2022, o que chamou à atenção da Explorer Investments. Agora, o objetivo é beneficiar do crescimento da empresa, das vantagens competitivas que oferece, do posicionamento num mercado com grande potencial e das fortes ligações que a empresa lusa mantém com clientes de renome nacional e internacional.

Em conjunto com a Explorer, a estratégia para os próximos anos passa pela profissionalização da gestão e pela aposta no crescimento da equipa, onde se estima mais do que duplicar os recursos nos próximos anos, assim como pela expansão da oferta de serviços para englobar as mais recentes tendências de mercado e responder às necessidades dos clientes.

Os atuais acionistas e fundadores continuarão com o restante capital da empresa e vão manter-se envolvidos na gestão, dada a sua experiência no setor.

Fundada há mais de 20 anos, a Devscope é uma das empresas que lidera a área de sistemas de informação atuando como parceira da Microsoft, tendo inclusive desenvolvido novas ferramentas para a gigante tecnológica americana, como a Cybercomm.

Este investimento do Fundo Explorer junta-se às apostas já concretizadas na Micronipol e na Magos Irrigation Systems, enquanto participadas do Fundo Explorer IV.