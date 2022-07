Fundo francês Ardian notifica Concorrência da compra de grupo espanhol Aire

Grupo espanhol Aire foi comprado pelo Fundo francês Ardian © AR Telecom

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Julho, 2022 • 10:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O fundo francês Ardian notificou a Autoridade da Concorrência da compra do controlo do operador grossista de telecomunicações espanhol grupo Aire, dono da portuguesa Ar Telecom, segundo aviso publicado pelo regulador da concorrência.

A operação de concentração notificada consiste na aquisição, pelo Ardian Buyout Fund VII, do controlo exclusivo sobre a Venega Investments e suas subsidiárias (Grupo Aire).

Em Portugal, a Venega Investments atua através da AR Telecom, operadora recém-integrada no grupo espanhol Aire e que fornece serviços nos segmentos empresarial e grossista.

O Ardian Buyout Fund VII é uma empresa de investimentos privados com dimensão mundial e que em Portugal está presente no setor da alimentação, através do investimento no grupo Frulact, e no setor das infraestruturas, através do seu controlo no Grupo Ascendi.