Fundo para reembolso de viagens canceladas com 7 milhões de euros

Viagens de Verão: diversas são as agências de viagens com promoções e diferentes ofertas para as férias.

Os consumidores podem, desde 1 de janeiro, pedir o reembolso dos vales que receberam por via do cancelamento de viagens durante a pandemia e o fundo de garantia de viagens e turismo (FGVT), que pode ser acionado caso alguma empresa falhe no pagamento do respetivo reembolso, dispõe de sete milhões de euros para o efeito.

A notícia é avançada pelo jornal Público, que lembra que, de acordo com a lei, o capital mínimo do fundo terá sempre de ser de quatro milhões de euros. O que significa que, sempre que desça abaixo disso, as agências de viagens e turismo "são notificadas pelo Turismo de Portugal para prestarem contribuição adicional", refere o jornal, citando fonte oficial do Ministério da Economia.

Já o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) garante que "a grande maioria" dos clientes viajou com os vales ou foi já reembolsada. Pedro Costa Ferreora diz que "os eventuais incidentes que agora ocorram dirão respeito aos vales que "não couberam" em nenhuma das situações anteriores. Teremos de aguardar mais umas semanas para percebermos a real dimensão do problema; a nossa sensibilidade é que o sector não vai ter problema, quer através das agências de viagens, quer através do fundo de garantia, em resolver a totalidade dos reembolsos".