Fundo sueco compra portal de anúncios Idealista presente em Portugal

O fundo de investimento sueco EQT IX chegou a acordo para adquirir por 1,321 milhões de euros o portal de anúncios classificados imobiliários Idealista com sede em Espanha e presente também em Portugal e Itália, anunciou hoje a empresa.

“O mercado subjacente em que opera o idealista está a ser impulsionado por megatendências favoráveis a longo prazo”, afirma o fundo sueco em comunicado.

A plataforma de anúncios imobiliários, fundada em 2000 e com sede em Madrid, dá apoio aproximadamente a 40.000 agentes imobiliários e tem 38 milhões de visitantes por mês no sul da Europa, segundo números fornecidos pela EQT.

“O Idealista representa para a EQT um investimento estratégico, que se enquadra perfeitamente na abordagem da EQT de investir em empresas de elevado crescimento e de estabelecer parcerias com equipas de gestão de excelência”, afirmou Bert Janssens, consultor de investimento da EQT IX.

De acordo com o comunicado, o fundo sueco passa a ter a maioria do capital do idealista, onde pretende reforçar o investimento e acelerar o crescimento da companhia, mantendo a atual equipa de gestão, o que inclui o seu fundador e CEO, Jesús Encinar.

A EQT começou a operar em Espanha em 2011 com a aquisição da Parkia e subsequentemente abriu um escritório em Madrid em 2015.

o Idealista é a segunda operação realizada pela EQT em Espanha em 2020, após a aquisição da Freepik em maio passado.