Fusões e aquisições caem 19,2% em novembro para 21 operações

O mercado português de fusões e aquisições registou 21 transações em novembro, caindo 19,2% face a igual mês de 2018, para os 148,9 milhões de euros, indica um relatório hoje divulgado.

Segundo o relatório mensal da Transactional Track Record (TTR), desde o início do ano foram registados em Portugal 346 negócios, o que representa uma subida de 8,46% por comparação com o período homólogo do ano passado.

Do total de transações foram divulgados os valores de 130 dos negócios que atingiram 8,4 mil milhões de euros, representando uma queda de 7% na comparação com o valor reportado entre janeiro e novembro de 2018.

O setor do imobiliário, apesar de apresentar uma retração de 2%, manteve a posição de mais dinâmica nos onze primeiros meses deste ano, com 79 transações registadas, seguido do setor tecnológico e do financeiro, com 52 e 38 operações, respetivamente, e crescimentos de 27% e 15% pela mesma ordem.

O relatório refere ainda que as empresas estrangeiras, até novembro, realizaram 158 transações, ao investirem em empresas com sede em Portugal (‘inbound’).

As empresas espanholas foram as mais dinâmicas, com 42 aquisições no período em análise, com particular enfoque no setor imobiliário.

Na segunda posição surgem as empresas norte-americanas, com 27 transações, o que constitui um acréscimo de 35% face a igual período do ano passado.

Já os investimentos efetuados por fundos de capital de risco registaram uma subida de 67,5% em termos de operações, para 67, sendo que o valor investido aumentou 51,7% para 348 milhões de euros.

As empresas nacionais com atividade no segmento da tecnologia foram o alvo preferido em termos de investimento, tendo-se efetuado 34 operações, o que correspondeu a um aumento de 70%.

De acordo com o relatório, a Portugal Ventures foi empresa de capital de risco mais ativa, com um total de 18 investimentos.

Nos primeiros onze meses deste ano, os investimentos realizados por fundos de ‘private equity’ (capital privado, participações privadas) concentraram-se em 33 negócios, o que representou uma queda de 15,38% face a igual período do ano passado.

Quanto aos valores investidos, apenas oito destes negócios tiveram valores que somaram 1,59 mil milhões de euros.