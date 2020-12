Futebol e fim-de-semana em casa cola portugueses ao ecrã. Audiências sobem 7% em novembro

Lisboa, 14/10/2020 - A seleção de futebol de Portugal AA recebeu esta noite no estádio Alvalade XXI, a seleção da Suécia no jogo da Fase de Grupos, Grupo 3, da Liga das Nações 2020/21. Diogo Jota (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

O futebol e o confinamento parcial aos fim-de-semana ditado pela pandemia levaram a um aumento de 7% das audiências de televisão em novembro face ao mês anterior. Em média mais 156 mil telespectadores assistiram aos programas de televisão. Os jogos da Seleção colaram os portugueses ao ecrã, mas apesar destes encontros terem sido transmitidos pela RTP1 foi a SIC que fechou o mês a liderar, com um share de 18,4%, tendo sido acompanhado em média por 438 mil telespectadores, uma subida de 5% face a outubro. A TVI reforça em 8% a sua audiência para uma média de 394 mil telespectadores, e para um share de 16,6%. Está a 1,8 pontos percentuais de share da líder.

"As novas medidas de combate à pandemia impostas pelo Governo e a entrada num novo Estado de Emergência, fizeram com que os portugueses ficassem novamente em casa, inflacionando, assim, o consumo televisivo. No acumulado do ano, este valor sobe para os 18%", adianta a Universal McCann (UM), agência de meios do grupo IPG/Mediabrands, na sua análise de audiências para o Dinheiro Vivo.

Novembro foi o 4.º mês mais visto do ano, ficando atrás dos meses de abril (mês mais visto), março e maio. Estes telespectadores diluíram-se pelos vários canais.

A SIC lidera em novembro, seguida da TVI, que está a apenas 1,8 pontos percentuais do share estação do grupo Impresa. A RTP1 registou um share de 12,4% e uma audiência média de 294 mil, uma subida de 6%.

Mas o item outros - que agrega, por exemplo, serviços de streaming - agarra em média 312 mil pessoas, uma subida de 7% - para um share de 13,1%.

Em novembro, apesar das subidas das audiências nos três principais canais em sinal aberto, no share a SIC regista uma descida de 0,3 pontos percentuais face ao 18,7% obtidos em outubro, tendo a TVI registado uma subida de 0,1 pp face aos 16,5% do mês anterior. Já a estação pública caiu 0,1 pp, tendo o item outros mantido o seu share inalterado.

"Olhando para a performance dos canais ao longo do ano, de referir que o confinamento alavancou as audiências dos canais. A SIC lidera com um share de 19.9% (mais 23% de audiência média vs jan-nov"19), seguindo-se a TVI com 15% (+13% de audiência média face a jan-nov"19) e a RTP1 com 11,9% (+13% vs jan-nov"19)", destaca a agência de meios.

Com o aumento de audiências os canais de televisão paga conquistaram um share de 37,3%. A CMTV liderou esta tipologia de canais com um share de 4%, seguindo-se a SIC Notícias (2.4%) e a Globo (2.2%).

Nos canais de séries a Fox manteve a liderança, com o mesmo share do mês anterior (1.5%), seguido da Fox Life (1.1%) e AXN (0.9%), sendo que "todos os canais da tipologia registaram um aumento de audiência média, justificado pelo maior número de portugueses em casa", refere a agência de meios.

Relativamente à estreia de novas séries, de destacar a de "Next". "A nova série da Fox estreou a 2 de novembro e entrou para o top 10 das mais vistas do mês. Destaque também para a estreia de Soulmates e Balthazar (AMC) e de "The Mallorca Files" (Fox Crime)".

Seleção concentra as atenções

Mas em novembro foi o futebol novamente a concentrar a atenção dos portugueses na televisão. "Observando a média de todas as inserções de cada programa, os jogos da Seleção Nacional a contar para a Liga das Nações, lideraram a tabela dos mais vistos, agregando, em média, mais de 2.1 milhões de portugueses a que correspondeu um share médio de 38.2%", refere a UM, do grupo IPG/Mediabrands.

"O jogo particular da Equipa das Quinas frente a Andorra posicionou-se na 2.ª posição, atingindo uma audiência média de 1.7 milhões de telespectadores e um share de 33.5%. A completar o top 3 estiveram os jogos do Benfica a contar para a Liga Europa. Os dois empates da equipa da Luz frente aos escoceses do Rangers registaram uma audiência média de 1.7 milhões de portugueses a que correspondeu um share de 35.5%", descreve.

No TOP dos programas mais vistos de novembro, o futebol ocupa as quatro primeiras posições, seguida de O Futuro (emitido pela TVI) e Isto é Gozar com Quem Trabalha, formato de Ricardo Araújo Pereira na SIC.

A RTP1 além do futebol da Seleção, conseguiu colocar por duas vezes o Preço Certo entre os 20 mais vistos, tendo a SIC colocado nove e a TVI sete formatos.

No acumulado do ano, o futebol domina. De janeiro até final de novembro, foi o encontro da Liga das Nações, transmitido pela RTP1, com uma audiência média de 21,5% e um share de 40,1%, a liderar a tabela dos mais vistos. Entre os 20 mais vistos do ano até ao momento estão 9 transmissões de futebol. Entre os mais vistos, está ainda Isto é Gozar com quem Trabalha, Quem quer Namorar com o Agricultor, Nazaré e Big Brother - Os Finalistas.