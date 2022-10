Future.Works. Mais de dois mil participantes presentes na cimeira sobre o futuro do trabalho

Dinheiro Vivo 08 Outubro, 2022 • 16:52 Partilhar este artigo Facebook

Termina este sábado o segundo e último dia do Future.Works Lisbon 22, uma iniciativa promovida pela pela Landing.Jobs e a imatch, que recebeu dois mil participantes para discutir o futuro do trabalho. O Centro de Congressos de Lisboa foi o palco do evento híbrido que colocou em cima da mesa temáticas como o trabalho remoto, a contratação internacional, a liderança à distância ou a semana de quatro dias de trabalho.

Contas feitas, no primeiro dia estiveram presentes no CCL 1200 pessoas e mais 1100 assistiram online. A organização estima que mais de três mil participantes tenham estado conectados somando 270 encontros.

Liliana Gomes (Schneider Electric), Miguel Moreira (Independent), Ricardo Salgado (Kader Kenninson), Pedro Moura (Landing.Jobs), Lara Próspero (Microsoft), Manuel Garcia (APDC), Catarina Holstein (Jerónimo Martins), Bernardo Santos e Sousa (Portugal Digital), Miguel Muñoz Duarte (imatch), Nuno Bento (Wild Code Institute) e Rui Miranda (Teamlyzer) foram alguns dos oradores do programa.

"Se tivesse de dar alguma sugestão sobre o futuro do trabalho, diria para apostarem na aprendizagem e continuarem atentos às tendências, não só do trabalho, mas da própria sociedade. Por isso é que estão aqui, no Future.Works. Adicionalmente, apostem no networking, presencialmente e virtualmente, e pensem como se, vocês próprios, fossem uma empresa", aconselhou Andrew Spencer, Workforce Futurist.

A iniciativa que arrancou ontem e que termina este sábado, 8, contou ainda com uma sessão de recrutamento, com 250 vagas de emprego tech, promovidas por empresas como a Claranet, a Adidas, a Worten ou a Mercedes-Benz.

A tarde do último dia encerra com as participações de Liam Martim (Running Remote), Diogo Alves de Oliveira (Landing.Jobs), Carlos Soares Lopes (Startup Madeira), Catarina Salteiro (Startup Portugal), Gonçalo Hall (Nomadx) e Paulo Fernandes (Presidente da Câmara Municipal do Fundão).