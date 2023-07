Galamba pede acordo para travar greve na Portway

© DR

O ministro das Infraestruturas afirmou hoje que o Governo acompanha com preocupação a greve dos trabalhadores da empresa de 'handling' Portway, tendo em conta a concentração de visitantes da JMJ, apelando às partes para que consigam chegar a acordo.

"Obviamente que o Governo acompanha com preocupação (...) mas cabe às partes envolvidas chegarem a acordo para tentar minimizar todos os transtornos que possa haver na área de transportes", referiu o ministro das Infraestruturas, João Galamba.

O governante, que falava aos jornalista à margem de uma visita ao Centro de Controlo de Tráfego (CCT) da Infraestruturas de Portugal (IP) que funciona nas instalações junto à Ponte 25 de Abril, salientou que tendo sempre uma greve impactos negativos junto dos utentes, estes serão ainda maiores durante a realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), tendo em conta a "pressão e concentração muito significativa de visitantes, sobretudo na região de Lisboa", mas com impacto no resto do país.

Neste contexto, apelou para que as partes "cheguem a acordo".

Os trabalhadores da empresa de 'handlig' Portway têm marcada uma greve total a partir das 00:00 do dia 30 de julho de 2023 até às 24:00 do dia 31 de julho de 2023 e das 00:00 do dia 05 de agosto de 2023 até às 24:00 do dia 06 de agosto de 2023.

Além disso, está marcada uma greve a partir do dia 01 de agosto e por tempo indeterminado ao trabalho em dia feriado que seja dia normal de trabalho.

O Governo decretou serviços mínimos de voos para os aeroportos de Lisboa e do Porto, determinando a realização de um voo diário de e para estes aeroportos e Funchal, Paris, Londres, Genebra e Luxemburgo.