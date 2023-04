Galamba desmente Christine: CEO da TAP quis participar na reunião da bancada do PS

O ministro das Infraestruturas, João Galamba. © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

O Ministério das Infraestruturas, tutelado por João Galamba, acaba de desmentir a CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener. Afinal foi a presidente executiva da companhia aérea que quis participar na reunião secreta da bancada socialista, de 16 de janeiro, prévia à audição na comissão parlamentar de Economia. A informação enviada esta sexta-feira às redações pelo ministro contraria as declarações prestadas esta terça-feira pela gestora que, ouvida na comissão parlamentar de inquérito à TAP, disse que esteve presente naquele encontro por iniciativa do Ministério.

"O Ministério das Infraestruturas informa que foi informado de que a TAP, na tarde do dia 16 de janeiro, tinha transmitido o seu interesse em participar na reunião com o grupo parlamentar do PS", lê-se no comunicado.

Perante esta manifestação de interesse, "o ministro das Infraestruturas, João Galamba, não se opôs à participação da TAP na reunião, agendada pela área governativa dos Assuntos Parlamentares para o dia 17 de janeiro, tendo o seu gabinete procedido em conformidade", segundo a mesma nota.

No comunicado, o Ministério sublinha que, "nos termos do Regimento da Assembleia da República e em conformidade com a prática parlamentar e de todos os grupos parlamentares, as reuniões entre deputados, membros do governo, dirigentes da Administração Pública ou de empresas públicas são comuns e destinam-se à partilha de informação".

A reunião, que decorreu pelas 12h de 17 de janeiro, véspera da audição no parlamento da presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, não contou com a presença do ministro das Infraestruturas, tendo a área das Infraestruturas sido representada pelo adjunto Frederico Pinheiro e pela técnica especialista Cátia Rosas, de acordo com os esclarecimentos prestados pela tutela.

O Ministério recordou que a presidente executiva da TAP, na audição de terça-feira na comissão de inquérito, "atestou que nesta reunião, de dia 17 de janeiro, em nenhum momento sentiu qualquer tentativa de condicionamento ou instrumentalização", afirmando ter-se tratado mais de um 'briefing' "do que uma reunião de estratégia" e não se lembrar de "qualquer combinação de perguntas".

Christine Ourmières-Widener confirmou, na terça-feira, uma denúncia do Iniciativa Liberal (IL) sobre a reunião com o grupo parlamentar do PS, na véspera de ir ao Parlamento, em janeiro, para dar explicações sobre a indemnização à ex-administradora Alexandra Reis.

O deputado Bernardo Blanco, do IL, quis saber se naquela reunião houve alguma combinação de perguntas e respostas, nos esclarecimentos a dar à Assembleia da República, ao que a gestora disse não se recordar.

"Penso que a ideia era fazerem perguntas sobre o processo e eu respondi a essas perguntas", disse a ainda presidente executiva, acrescentando que, segundo a sua agenda, não estavam membros do governo presentes na referida reunião, mas sim assessores e chefes de gabinete de membros do governo.

Em dezembro, Alexandra Reis tomou posse como secretária de Estado do Tesouro, tendo então estalado a polémica sobre a indemnização de 500 mil euros que recebeu quando saiu da companhia aérea detida pelo Estado, levando a uma remodelação no governo, incluindo a saída de Pedro Nuno Santos, que foi substituído por João Galamba, como ministro das Infraestruturas.