Galamba deu guião a Ourmières-Widener para a audição no parlamento

O ministro das Infraestruturas terá dado à ex-presidente executiva da TAP um guião por onde Christine Ourmières-Widener se seguisse na altura em que fosse ouvida sobre a indemnização milionária de Alexandra Reis, na comissão parlamentar de Economia.

A entrega do roteiro terá acontecido numa reunião secreta, a 16 de janeiro, que ao contrário do que Galamba afirmou no passado sábado, realizou-se por convocatória do próprio ministro.

A notícia é avança pelo Correio da Manhã (acesso pago) que esclarece ainda, que ao mesmo encontro compareceram João Galamba, Christine Ourmières-Widener, Frederico Pinheiro (o assessor demitido na semana passada) e a diretora jurídica da TAP, Manuela Simões.

No decorrer da reunião secreta, o ministro terá sido dito à agora ex-CEO da TAP, que esta deveria transmitir aos deputados que integram a comissão parlamentar que a transportadora aérea nacional "comunicou a indemnização milionária de Alexandra Reis ao Ministério das Infraestruturas e não tinha obrigação de avisar o Ministério das Finanças".