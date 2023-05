Galamba: Parecer da IGF é suficiente para exoneração mas há "algum risco" para o Estado

João Galamba, ministro das Infraestruturas © LUSA

João Galamba defende que o relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) "é suficiente para a destituição dos dois administradores" da TAP, referindo-se à exoneração da ex-CEO, Christine Ourmières-Widener e do ex-chariman, Manuel Beja.

O ministro das Infraestruturas, que está esta quarta-feira, 18, a ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito à tutela política da gestão da TAP (CPI), assumiu, em resposta ao deputado social-democrata, Paulo Rios, que "existe algum risco" na fundamentação apresentada pelo governo.

"Não tenho nenhum indício de que o Estado possa ser condenado. As decisões do governo envolvem sempre algum risco, o que importa é se temos confiança nas nossas decisões", adiantou.

Galamba justificou que o "fundamento" para a exoneração dos ex-gestores com justa causa, conhecida publicamente em conferência de imprensa a 6 de março, "é o relatório da IGF". "Independentemente das discordâncias de estilo, os dois gabinetes [Finanças e Infraestruturas] estavam inteiramente de acordo", atestou.

Sobre o relatório, que determinou a "necessidade de repor a legalidade" e tornou "exigível a devolução das verbas indevidamente pagas" a Alexandra Reis, recomendado "a avaliação e ponderação da "atuação dos administradores envolvidos", Galamba admite não o ter lido na íntegra mas que leu "o fundamental".

"Não li todos os anexos nem todas as páginas mas tenho adjuntos que fazem esse trabalho. Sou conhecido por estudar bastante os dossiers mas não é humanamente possível ler detalhadamente todos os relatórios e todos os anexos. Li o relatório e o fundamental bem como as conclusões e tenho juristas [no gabinete]", referiu.

"A IGF diz que houve violação de normas e regras, não é preciso ser jurista para entender", reiterou.

João Galamba relatou que teve conhecimento do relatório da IGF na sexta-feira, a 3 de março, tendo reunido com Fernando Medina no domingo. Segunda-feira de manhã, antes da conferência de imprensa conjunta com o ministro das Finanças, Galamba telefonou a Luís Rodrigues convidando-o para liderar a TAP.

"Foi nessa altura que lhe prometeu um salário igual ao da" CEO?, questionou Paulo Rios. "Sim", respondeu Galamba.