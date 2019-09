Apple lança três novos modelos de iPhone, com novidades na área das câmaras

Já pouco havia por revelar sobre os novos modelos de smartphone da Apple. Já eram conhecidas as imagens, as configurações de câmara e até preços – Tim Cook e companhia oficializaram as informações dos ‘leaks’ e rumores esta terça-feira.

A família iPhone aumentou – e novamente com um trio de telefones. A aposta é semelhante à do ano passado: um iPhone mais acessível, para suceder ao Xr, e dois topos de gama, que este ano são designados por Pro.

Logo no primeiro vídeo do iPhone 11, o mais barato do trio, é possível perceber que vem aí uma considerável variedade de cores. São seis novas cores, com verde, amarelo ou lilás, além das cores tradicionais, como o preto ou cinzento. O iPhone 11 vai recorrer a uma câmara dupla.

As maiores novidades estavam reservadas para a linha Pro. “É a primeira vez que chamamos Pro a um iPhone”, diz Phil Schiller sobre o novo topo de gama da Apple. Com três câmaras, tem uma textura mate com sensações novas que promete deixar menos dedadas e não faltam pormenores de luxo e cores específicas. E o ecrã tem tanta qualidade que lhe deram um novo nome: Super Retina XDR. Chega com dois tamanhos, 5,8″ e 6,5″, tornando-o no maior iPhone de sempre.

Os novos telefones incluem o processador A13 Bionic. “É o CPU mais rápido de sempre num smartphone”, diz a Apple sobre o seu novo processador que alimenta o novo iPhone, um discurso habitual nas apresentações da tecnológica. Na prática, isto contradiz assim a Huawei, que indicava o mesmo na feira IFA, em Berlim, naa semana passada. Para demonstrar a rapidez fizeram demonstração com jogos… de origem chinesa. A empresa diz que usa “aceleradores matrix” de machine learning que melhoram a visão computacional e as fotos noturnas, realidade aumentada, etc.

A câmara do Pro também já era algo conhecido: a aposta no sistema de câmara tripla para os novos telefones topo de gama. A aposta tripla é composta por uma lente de grande angular, com abertura f/1.8; uma teleobjetiva, com uma abertura de f/2.4; e uma lente ultrawide de 120º, com abertura de f/2.0.

Há ainda outra novidade, mas a nível de software. Chama-se Deepfusion e tira partido das capacidades da aprendizagem automática para garantir mais detalhes à cena que está a fotografar. Quando usa esta funcionalidade, o smartphone está a captar nove imagens: quatro fotos rápidas, quatro imagens secundárias ainda antes de disparar e uma foto de longa exposição. As capacidades de machine learning vão “cozinhar” todas as imagens e tentar apresentar o melhor resultado possível.

A loja da Apple para Portugal já tem preços para os iPhone: os preços do iPhone 11 Pro arrancam nos 1179 euros (versão 64GB); iPhone 11 Pro Max a partir de 1279 euros (também com 64GB). O iPhone 11 custará 829 euros na versão de 64GB. Pode ver aqui a listagem completa dos preços para Portugal.

