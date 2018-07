Conheça 25 praias portuguesas com Wi-fi gratuito

Pelo terceiro ano consecutivo, Buondi coloca hotspots em várias praias de norte a sul do país. Para quem não resiste a atualizar as redes sociais com a última fotografia captada na praia, a rede Buondi garante wi-fi gratuito com um alcance à distância de um campo de futebol. Se a bateria se esgotar antes de chegar a casa, será também possível carregar todos os dispositivos móveis diretamente do hotspot com ligações alimentadas através de energia solar.

“Os hotspots Buondi foram um enorme sucesso nos últimos dois anos e é por isso que queremos continuar a proporcionar wi-fi gratuito aos milhões de veraneantes que visitam as praias portuguesas. Este ano voltamos a garantir também o carregamento de dispositivos móveis, para que ninguém fique sem bateria a meio do dia e para que todas as pessoas possam usufruir da praia na sua máxima intensidade. Buondi volta assim a marcar presença junto dos seus fãs, perto da praia e do mar, território com o qual tem uma forte ligação” afirma Teresa Roseta, responsável de marketing de cafés torrados da Nestlé Portugal.

