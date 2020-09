“Contentes por ouvir português, mas não em volume suficiente para optimismo”

A pandemia chegou ao país e o impacto na restauração tem sido um prato de difícil degustação. Com muita sorte, o Chef Hugo Brito, do restaurante Boi-Cavalo, em Alfama, conta fechar o ano com 30% da faturação do ano passado.

Um cenário otimista tendo em conta que desde a reabertura as quebras de receita são na ordem dos 60 a 70%, com as despesas fixas no mesmo nível de faturações em alta. “Esperávamos outro tipo de apoios que não apenas adiamento de pagamentos ou moratórias, não era?”, lamenta o Chef Hugo Brito, que antecipa uma enorme onda de dívida, o fim das moratórias das rendas, que vai engolir muitas empresas.

Aumentar o número de reservas foi o que levou o restaurante de Alfama à iniciativa da aplicação de reservas TheFork, Regresso aos Restaurantes. Durante dois meses, entre 17 de setembro a 17 de novembro, quem fizer reservas em mais de 350 restaurantes nacionais pode obter 50% de desconto na carta.

É um dos aderentes à iniciativa Regresso aos Restaurantes da TheFork. Quais as expectativas ao nível de aumento de reservas?

Espero que consigamos aumentá-las um pouco, e especialmente junto aos clientes portugueses, que ainda estão muito afastados deste bairro.

A restauração reabriu em maio. Como tem evoluído a operação?

Tem evoluído lentamente, lentamente, e com uma facturação muito baixa em relação aos anos anteriores. Estamos contentes por ter voltado a ouvir português na sala, mas ainda não em volume suficiente para nos devolver o optimismo.

AHRESP refere quebras de faturação acentuadas. Como tem sido no vosso caso?

Exactamente esse. Uma quebra na ordem dos 60 a 70%, mas as despesas mantêm-se praticamente idênticas. Tivemos igualmente que baixar um pouco os preços ao deixar de ser menu de degustação e voltar à carta. Esperávamos outro tipo de apoios que não apenas adiamento de pagamentos ou moratórias, não era?

Quando toda esta dívida tiver que começar a ser saldada, muitas empresas não o vão aguentar, vão ser engolidas”

Que medidas considera que faria sentido para mitigar impacto no sector?

Apoios efectivos, directos, universais e desburocratizados (como se fossemos realmente o país Europeu que apenas fingimos ser). Que não fossem os bancos a decidir sobre a atribuição de linhas de crédito atribuídas por Bruxelas (e garantidas pelo estado). Que a atribuição de apoios não fosse dependente da inexistência de dívidas fiscais, como se apenas os contribuintes exemplares gerassem receitas ou postos de trabalho. Um apoio ao emprego (se as empresas desaparecem, desaparece também este) efectivo, que passaria pelo pagamento parcial dos salários de empresas que demonstrassem uma perda significativa de rendimento, isenção das taxas sociais dos trabalhadores, absorvidas pelo estado, e uma redução geral da carga fiscal, que permanece inalterada.

O fim da moratória das rendas em setembro gera preocupação no sector. Como tem gerido este tema com o senhorio?

Temos a sorte de, mesmo com atrasos, ter conseguido voltar a fazer os nosso pagamentos desde julho. Não conseguimos foi começar já a pagar a divida acumulada até aí, e esse é um dos maiores problemas que vai começar a atingir-nos. Os únicos apoios legislativos que temos tido são uma mera suspensão momentânea de pagamentos, uma pausa para respirar entre ondas gigantes. Quando toda esta dívida tiver que começar a ser saldada, muitas empresas não o vão aguentar, vão ser engolidas.

Desde 15 de setembro há novas regras. Que impacto antecipa?

Infelizmente, antecipo nova retração. Estávamos a começar a sair das nossas casas, ainda com alguma hesitação e um pouco a medo, e receio que esta situação nos “enfie” dentro delas novamente.

Como antecipa a evolução do ano na faturação da empresa face ao ano passado? Ponderam reduzir quadros?

Já tivemos que reduzir – ou antes, alguns reforços que planeámos para abril não puderam acontecer – e tivemos que passar uma pessoa a part-time, o que é quase um conto de fadas, comparado com o que outros restaurantes se viram forçados a fazer. Quanto à facturação, deve andar pelos 30% em relação ao ano anterior, se tivermos muita sorte.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.