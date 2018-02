Depois do 3310, Nokia ressuscita telemóvel do Matrix

Depois do 3310, a Nokia – ou melhor, a HMD Global, que detém os direitos da marca fundada na Finlândia – voltou a ressuscitar um telemóvel icónico, o 8810. Usado no filme Matrix, a nova versão do “telemóvel banana” é compatível com a tecnologia 4G, conta com uma câmara fotográfica de 2 megapixels, tem processador básico da Qualcomm, de 512 MB de memória RAM, 4 GB de armazenamento interno, ecrã de 2,4 polegadas e rádio FM.

O 8810 tem Facebook, Twitter e o jogo Snake, apesar de não ter sistema operativo Android. Vai chegar ao mercado em maio, com preço a partir de 79 euros, e com as cores preto ou amarelo, de acordo com a apresentação realizada este domingo na véspera no arranque do Mobile World Congress (MWC), em Barcelona.

A Nokia/HMD Global aproveitou ainda a véspera da MWC para mostrar mais quatro novos smartphones: Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus, Nokia 6 e Nokia 1.

O Nokia 8 é o modelo topo de gama e com conta com ecrã curvo OLED de 5,5 polegadas; abaixo, o Nokia 7 tem um ecrã de 6 polegadas e câmara principal de 12 megapixel de grande angular e câmara secundária de 13 megapixels; o Nokia 6 foi renovado e está “60% mas rápido”, segundo a marca; o Nokia 1 é o modelo de acesso à gama e conta com memória RAM de até 1 Gb.

