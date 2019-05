A empresa chinesa Cheetah Mobile é responsável por algumas das mais populares aplicações para o sistema operativo Android. Só a app Clean Master, que ajuda a gerir a memória RAM e interna dos smartphones, tem mais de mil milhões de downloads.

Agora uma reportagem da publicação BuzzFeed revela que várias aplicações da Cheetah Mobile estão a usar dados dos utilizadores para ganhar dinheiro de forma ilícita. Na prática, as apps da tecnológica chinesa estão a receber dinheiro por promoverem o download de outras apps, quando na realidade essa promoção não está a ser feita.

Leia também | 40 apps que tem mesmo de instalar no seu smartphone

As apps estão a enganar o sistema de referênciação da loja de conteúdos do Android para ficar com dinheiro que não é seu.

Leia também: Está a sua organização a cumprir as expectativas dos clientes?

A maior comunidade de programadores do sistema operativo Android, chamada XDA Developers, aconselha os utilizadores a desinstalarem oito aplicações dos seus smartphones, incluindo uma que pertence a outra empresa chinesa, chamada Kika Tech. Fique a conhecer quais na galeria em cima.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.