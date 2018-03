Empresas precisam de mais especialistas em cibersegurança

As empresas devem adotar novas estratégias de recrutamento e de retenção dos seus colaboradores que contribuam para diminuir as ciberameaças e aumentar as vantagens competitivas. A conclusão é do estudo “Cybersecurity Talent : The Big Gap in Cyber Protection”, realizado pelo Digital Transformation Institute da Capgemini.

O estudo revela também que as empresas mais afetadas e onde é mais acentuada a discrepância entre a necessidade de mão-de-obra especializada em cibersegurança e a capacidade de resposta interna, são as que têm aspirações a serem líderes no setor digital.

Foram inquiridos 1.200 gestores e trabalhadores e analisadas as opiniões expressas nas redes sociais por mais de 8.000 profissionais especializados em cibersegurança. 68% das empresas revelou que precisa de mão-de-obra especializada em cibersegurança, 61% na área da inovação, e 64% afirmou necessitar de competências analíticas.

“A falta de profissionais especializados em cibersegurança tem impactos em qualquer empresa, independentemente do seu setor de atividade”, esclarece em comunicado o Chief Operating Officer da Cybersecurity Global Service Line da Capgemini, Mike Turner. O responsável acrescenta que os gestores precisam de “repensar urgentemente a forma como recrutam e retêm talento” de forma a maximizar os benefícios “advindos dos investimentos realizados em prol da transformação digital”.

68% dos inquiridos revelou que, atualmente, a procura de profissionais especializados em cibersegurança é elevada e 72% prevê que venha a aumentar até 2020.

O estudo alerta as empresas para a necessidade de se protegerem contra o número crescente de ciberataques e apela à importância do tema da segurança que deve ser visto de uma forma “abrangente e transversal”. É ainda apresentada uma lista de prioridades estratégicas para ajudar os gestores a alcançarem estes objetivos. Veja quais são na fotogaleria.

