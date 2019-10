Estas são as marcas de máquinas de lavar roupa mais fiáveis

Apesar de as lavandarias self-service estarem a ganhar expressão em Portugal, a verdade é que é rara a casa portuguesa que não tem uma máquina de lavar roupa.

Comprar este eletrodoméstico é um investimento e por isso deve ser analisado com atenção. Assim, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco) realizou um inquérito de forma a perceber quais são as marcas nas quais os portugueses mais confiam.

Leia também: 14 locais vendem eletrodomésticos a metade do preço. De norte a sul do país

De acordo com o inquérito, três em cada quatro inquiridos pagaram entre 250 e 500 euros pela máquina e um terço dos consumidores lava roupa, no mínimo, cinco vezes por semana.

Conheça na galeria quais são as marcas mais fiáveis junto dos portugueses.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.