Há uma padaria artesanal no Uber Eats com entregas em casa

Pica-Miolo é a nova padaria de artesanal e sandes exclusiva para entregas em casa através da Uber Eats, respondendo à crescente procura de opções de pão artesanal. A padaria digital está disponível para ofertas no centro de Lisboa.

“A nossa aplicação quer desafiar os nossos mais de 5.000 restaurantes parceiros a criar novos conceitos, utilizando os recursos e estruturas das suas instalações já existentes. Estamos confiantes de que com a nossa capacidade operacional e tecnológica, podemos apoiar os nossos parceiros a dar resposta ao novo momento da restauração e encontrar soluções que vão ao encontro às preferências dos portugueses”, afirma Mariana Ascenção, Diretora de Comunicação da Uber em Portugal, citada em nota de imprensa.

Respondendo à crescente procura de pão artesanal, a marca, criada exclusivamente para entregas em casa, reune oferta de Pão Artesanal de Mistura, o de Espelta e Sementes e o de Trigo (3,95 euros cada); mas também versões especiais, como o Pão de Jalapeños e Tâmaras, o Pão de Trigo, Carvão Ativado e Sésamo e o Pão de Queijo da Ilha e Cebola Crocante (4,50 euros cada). O pão do Pica-Miolo é feito com farinhas de moleiro através de massa-mãe e fermentação longa.

Pão artesanal pela manhã, sandes de presunto e brie para o almoço ou pão artesanal com jalapeños e tâmaras para acompanhar o jantar? Não importa a escolha, todas passam agora a chegar até casa – ou onde quer que esteja no centro de Lisboa – através do Uber Eats. Com combinações deliciosas, ingredientes inovadores e sandes em formato redondo, o pão do Pica-Miolo é feito com farinhas de moleiro através de massa-mãe e fermentação longa. Mas não só. Entre as sugestões, há Sandes de Presunto, Brie e Nozes ou as inovadoras Sandes de Atum e Kimchi e Sandes de Pastrami e Coleslaw (6,95 euros cada), mas também bebidas – sumos naturais (2,50 euros) a cerveja artesanal Musa (3,25 euros) e vinho branco ou tinto sossego, de garrafas pequenas (4,95€ euros).

Até 29 de setembro a Uber Eats oferece a taxa de entrega em pedidos de valor igual ou superior a 10 euros. A Pica-Miolo está disponível para entregas entre as 9h30 e as 21h30 no centro de Lisboa.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.