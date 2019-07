Intermarché abre novo conceito Express na Praia da Rocha

O Intermarché acaba de abrir na Praia da Rocha, em Portimão, o segundo supermercado com o seu novo conceito de loja para contexto urbano. No novo Intermarché Express, a segunda loja na cidade algarvia, a cadeia investiu 1,5 milhões de euros, tendo sido criados 25 postos de trabalho.

O primeiro supermercado da insígnia a abrir com este conceito foi em Lisboa, no Arco do Cego, após a cadeia ter reformulado a loja, a primeira dirigida especificamente para contexto urbano da insígnia. Uma reformulação feita cerca de um ano depois da sua abertura e no qual foram investidos 3 milhões.

“Esta foi a nossa primeira loja no centro da malha urbana. O perfil do cliente é muito diferente daquele ao qual estávamos habituados e por isso é normal que existam ajustes na organização da loja. Foi da observação dos comportamentos dos nossos clientes que surgiu este novo conceito. O Intermarché Express foi desenvolvido para potenciar uma dinâmica de compra baseada na conveniência, que é a chave e a palavra de ordem para o cliente urbano”, justifica Martinho Lopes, administrador do Intermarché, ao Dinheiro Vivo.

O novo conceito está “em fase de testes e poderá vir a sofrer alterações”, admite o responsável, mas com o Intermarché Express a cadeia pretende aproximar-se de “um target que procura uma experiência de compra caracterizada pela rapidez e praticidade”.

A reformulação da loja no Arco do Cego visou adaptá-la um cliente que procura conveniência. “No espaço é agora possível adquirir produtos frescos, como carne e peixe, já preparados e embalados na própria loja e no próprio dia, sem necessidade de atendimento ao balcão”, descreve Martinho Lopes.

“A oferta de produtos dietéticos e biológicos é também uma aposta deste novo formato, que pretende responder à crescente procura por estas gamas”, continua o responsável. O novo conceito dá ainda “maior preponderância a produtos de gramagens e doses mais pequenas, especialmente desenhados para a família nuclear, própria dos agregados citadinos, adaptando assim a quantidade à necessidade do consumidor e evitando o desperdício”.

Há um ano a cadeia admitia a abertura de novas lojas urbanas e já ter identificado localizações no Porto. “Estamos numa fase de desenvolvimento. Estes projetos podem ser morosos e não dependem exclusivamente da nossa vontade, no entanto em breve teremos notícias a este respeito.”

