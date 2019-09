A Mercadona abriu esta quinta-feira o seu primeiro supermercado no distrito de Braga, elevando para cinco com a loja em Barcelos o número de supermercados no mercado nacional. A cadeia espanhola já tem data para a abertura do seu primeiro supermercado na cidade do Porto. Já tem 1.100 colaboradores.

Em julho a cadeia espanhola abriu as primeiras quatro lojas no distrito do Porto (Gaia, Matosinhos, Maia e Gondomar), e dá agora continuidade ao seu projeto de expansão com a abertura da sua primeira loja no distrito de Braga, na cidade de Barcelos. A abertura desta loja, com 1900 m2 de área de vendas e 185 lugares de estacionamento, possibilitou a criação de cerca de 85 novos postos de trabalho, elevando para 1.100 o número de colaboradores que a cadeia tem no país.

Depois de Barcelos, a próxima abertura será na cidade do Porto, a 29 de outubro, na rua Domingos Sequeira (junto à rotunda da Boavista).

Este ano estão previstas mais cinco lojas: duas no distrito de Aveiro, em Ovar e São João da Madeira; duas no distrito do Porto, em Gaia e Porto, a segunda loja no distrito de Braga, na cidade de Braga.

A cadeia tem plano de abrir até 200 lojas em Portugal, 70 das quais na região Norte.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.