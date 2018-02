Tecnologia: Do portátil com câmara escondida aos donos que viram bonecos

O Mobile World Congress (MWC) só arranca oficialmente na segunda-feira, mas as novidades começaram na véspera em Barcelona. Que o diga a Huawei, que surpreendeu tudo e todos ao apresentar este domingo o MateBook X Pro, a nova geração do computador portátil topo de gama da marca chinesa. Este notebook ultra fino, com 13,9 polegadas distingue-se da concorrência graças a uma câmara frontal que está escondida numa das teclas do portátil.

Ao pressionarmos o F6, sai uma pequena câmara frontal, que apenas estará à vista se assim quisermos. A Huawei, desta forma, quer que deixemos de andar a tapar esta câmara com fita-cola ou um bocado de papel. Além da segurança, a marca chinesa também adotou esta solução por uma questão de design. Como os portáteis estão cada vez mais finos – a espessura do MateBook X Pro é de apenas 14,6 mm – foi necessário encontrar um lugar alternativo para a câmara frontal.

Com peso de 1,33 kg, o novo topo de gama da Huawei tem um ecrã com 13,9 polegadas e vem com um processador Intel Core i5 ou i7 de 8ª geração. Graças à parceria com a Microsoft, este portátil também tem uma nova geração do assistente por voz Cortana e ainda um sistema de tradução instantânea que pode ser utilizado mesmo que não exista ligação à internet.

Se quiser comprar este portátil, terá de recorrer ao mercado internacional. O computador só estará disponível a partir do segundo trimestre em Espanha, Itália, Alemanha, países nórdicos, Arábia Saudita, Estados Unidos e China. Os preços de mercado variam entre 1499 euros (versão com Intel Core i5 de 8GB) e 1899 euros (versão com Intel Core i5 de 16GB).

Além do novo computador portátil, a Huawei também apresentou o tablet MediaPad M5 e o primeiro router comercial com capacidade para comunicar através da tecnologia 5G. Isto permite uma transmissão de dados de até 2 Gbps.

Samsung transforma donos em bonecos

A Samsung aproveitou a véspera do MWC para mostrar a nova geração do seu smartphone topo de gama. O S9 sucede ao S8 com preços entre 869,99 e 969,99 euros (versão S9+). Apesar de o ecrã manter-se com 5,8 polegadas, há uma nova câmara, com lentes que, ao simularem o olho humano, permitem tirar fotografias mesmo nos ambientes sem luz ou muito escuros.

Para concorrer com a Apple, estes novos Samsung também transformam os donos em bonecos animados. As imagens podem ser partilhadas em aplicações de mensagens como o Facebook Messenger e o WhatsApp.

*Jornalista em Barcelona a convite da Mercedes Portugal

